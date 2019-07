OMKOM: Chloe Wiegand ble 18 måneder gammel. Foto: Familien via advokat Michael Winkleman

Nytt bilde fra cruiseskipet viser hvordan Chloe (1) kan ha falt i døden

Chloe (1) falt fra 11. dekk i cruiseskipet Freedom of the Seas. Et åpent vindu i et lekeområde kan være grunnen.

18 måneder gamle Chloe Wiegand fra USA døde da hun falt fra 11. dekk på cruiseskipet Freedom of the Seas og ned i kaien i San Juan på Puerto Rico søndag ettermiddag lokal tid.

Før hun falt skal hun ha blitt holdt av sin bestefar.

Nå viser et bilde tatt inne fra 11. dekk hvordan bestefaren ikke oppdaget at et av vinduene sto åpent, sier familiens advokat under en pressekonferanse.

Ikke som Michael Jackson

Lokale etterforskere mener at Chloe gled ut fra sin bestefars hender da han holdt henne ut av et vindu fra 11. dekk.

Familiens advokat Michael Winkleman avviser dette.

– Dette er ikke som «Michael Jackson-hendelsen», hvor han holdt babyen sin ut av vinduet, sier Winkleman under en pressekonferanse.

ÅSTEDET: Bildet er tatt fra 11. dekk og viser hvor vanskelig det er å få øye på det åpne vinduet ved første øyekast. Foto: Shutterstock

I stedet argumenterer advokaten for at bestefaren hadde plassert barnet på et rekkverk, og at han ikke så vinduet som sto åpent.

Chloe falt gjennom et «skjult» åpent hull, mener Winkleman.

Bildet advokaten har delt fra åstedet viser det åpne vinduet omgitt av sperrebånd og etterforskere.

Under pressekonferansen satte advokaten spørsmålstegn rundt hvorfor vinduet sto åpent i et lekeområde.

Winkleman mener at Royal Caribbean burde holdes ansvarlig for ulykken, og sier at det er føderale lover og standarder som skal sørge for at denne type hendelser ikke skjer.

Falt fra «norsk cruiseskip»

Cruiseskipet Freedom of the Seas eies av verdens nest største cruiserederi Royal Caribbean Cruises (RCC)

Den norske Wilhelmsen-familien er største enkeltaksjonær i det norsk-amerikanske rederiet RCC.

MS Freedom of the Seas går i cruisefart i Karibia. Skipet tar 3600 passasjerer og har en besetning på 1400.

Publisert: 12.07.19 kl. 09:47