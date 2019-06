STOPPET ANGREP: Donald Trump stanset angrepet mot Iran fredag morgen. Bombeflyene skal ha vært svært nær målene i Iran. Foto: Evan Vucci / AP

USA planla å bombe tre mål i Iran - stoppet minutter før

USAs president Donald Trump opplyser at det var planer om å bombe tre forskjellige mål i Iran fredag morgen. Han skal minutter før ha avblåst aksjonen på grunn av antall menneskeliv som mulig ville gå tapt.

Ifølge Trump skal han ha spurt en general hvor mange mennesker som ville miste livet i angrepene han hadde iverksatt.

– 150 mennesker, sir, var svaret han fikk.

– Ti minutter før angrepet stoppet jeg det. Det var ikke proporsjonalt med det å skyte ned en ubemannet drone. Jeg har ikke hastverk. Vårt militære er styrket, nytt og klare, og er overlegent best i verden, skrev Trump i en serie Twitter-meldinger fredag morgen.

– En veldig stor tabbe

Trumps nesten-angrep, natt til fredag norsk tid, skal ha blitt beordret som en reaksjon på at Iran skjøt ned en amerikansk drone torsdag. Hvorvidt dronen befant seg i iransk luftrom eller ikke, er de to landene uenige om. Uansett har situasjonen mellom de to tilspisset seg voldsomt de siste døgnene.

– Iran gjorde en veldig stor tabbe, konstaterte USAs president Donald Trump på Twitter torsdag.

Tidligere fredag uttalte lederen i den iranske revolusjonsgardens flystyrke, Amir Ali Hajizadeh, at landet hadde muligheten til skyte ned et amerikansk fly, men at de lot være. Det skriver Tasnim News ifølge Reuters.

Hajizadeh sier at flyet kjørte i følge med dronen som ble skutt ned. Han hevder at også dette flyet entret iransk luftrom.

Bilder som er frigitt på iransk, statlig TV viser det Iran hevder er deler av vraket etter dronen som de sier ble skutt ned. Vrakdelene ble vist frem i Teheran fredag.

VARKDELER: Disse bildene frigitt av iransk statlig TV skal angivelig vise vrakrester fra den amerikanske dronen Iran skjøt ned. Foto: HO HANDOUT HANDOUT / IRIB TV OFFICIAL WEBSITE

– Faren for krig tilstede

Ifølge Reuters ble Iran advart om de forestående angrepene, før Trump ombestemte seg og avblåste angrepene. Da skal flyene allerede ha vært i lufta, og skipene i posisjon, skrev The New York Times.

Forskningsassistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Henriette Erstad, tror det er en reell risiko for at konflikten eskalerer.

– Selv om faren for krig er til stede, er det likevel kanskje mer sannsynlig at dette er i form av mindre militære angrep av samme sort som det vi har sett hittil. Iran er opptatt av å vise muskler ovenfor amerikanerne, men er samtidig veldig klar over at USA er militært overlegne og ser seg ikke tjent med en krig, sier Ersland til VG.

– Kan være psykologisk terror

Ersland vil ikke spekulere for mye i hva det vil si at Trump trakk tilbake angrepet, men viser til sin kollega Kjetil Selvik, som har uttalt at denne «ordren» kan være en form for psykologisk krigføring for å skremme Iran.

– Trump er også kjent for å handle i affekt. Det kan jo også ha spilt en rolle her, sier hun.

