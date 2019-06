ULYKKE: Av de syv omkomne skal de fleste ha vært krigsveteraner. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Syv omkom etter MC-ulykke i USA

Motorsykkelfølget på totalt ti personer skal ha vært på vei til et årlig stevne for krigsveteraner i byen Gorham i New Hampshire da en bil med tilhenger kom over i feil kjørefelt.

Ulykken skjedde fredag i Randolph i den amerikanske staten New Hampshire.

I tillegg til de syv som døde, er ytterligere to personer fraktet til sykehus. Deres tilstand skal ikke være kjent.

Det var nyhetsbyrået AP som først omtalte nyheten.

Skal ha vært krigsveteraner

Under en pressekonferanse søndag gikk ut statsadvokaten i New Hampshire ut med identiteten på de omkomne.

Av de syv som døde skal de fleste ha vært krigsveteraner.

De omkomne hadde alle tilknytning til en motorsykkelklubb for marinesoldater. Motorsykkelfølget på totalt ti personer skal ha vært på vei til et årlig stevne for krigsveteraner i byen Gorham i New Hampshire da en bil med tilhenger kom over i feil kjørefelt.

Øyenvitner på stedet beskriver situasjonen som forferdelig. Flere stormet til for å hjelpe.

Hva som var årsaken til den dødelige kollisjonen er ennå ikke bekreftet.

I KOLONNE: I tillegg til de syv som døde, er ytterligere to personer fraktet til sykehus. Foto: Miranda Thompson / TT NYHETSBYRÅN

MC-miljø i sorg

Sjåføren i bilen som kom over i feil kjørefelt skal være en 23-åring. Vedkommende skal ha kommet nærmest uskadet fra ulykken.

Vedkommende har så langt ikke blitt siktet etter ulykken.

I BRANN: Bilen som kom over i feil kjørefelt skal ha vært en Dodge-pickup 2016-modell, ifølge politiet i New Hampshire. Foto: Miranda Thompson / TT NYHETSBYRÅN

Den årlige tradisjonen «Blessing of the Bikes», hvor motorsyklister og syklister velsignes av en prest i håp om at det vil bringe sikkerhet for den kommende sesongen, ble søndag kveld til en sorgfylt minnesdag.

Rundt 400 motorsyklister samlet seg i Columbia, New Hampshire for sermonien og sørget over de omkomne i fredagens ulykke.

Publisert: 23.06.19 kl. 22:28