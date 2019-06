ENDELIG BORGERMESTER? Ekrem Imamoglu under en valgtale i Istanbul fredag, foran tusenvis av tilhengere. Foto: Harald Henden/VG

Erdogans kandidat erkjenner nederlag i dramatisk Istanbul-valg

ISTANBUL (VG) Den populære opposisjonskandidaten Ekrem Imamoglu leder klart i det dramatiske omvalget for borgermester i Istanbul, når over 90 prosent av stemmene er talt opp. Hans motstander har allerede gitt opp.

Regjeringspartiet AKPs kandidat Benali Yildirim gikk ved 19.15-tiden lokal tid på talerstolen i Istanbul og sa:

– Min motstander leder, og jeg ønsker å gratulere ham.

Han sa videre:

– Jeg ønsker ham lykke til med sine oppgaver. Jeg skal hjelpe han på alle måter jeg kan.

Det statlige nyhetsbyrået Anadolu melder at opposisjonskandidaten Ekrem Imamoglu leder med 53,7 prosent av stemmene mot Yildirms 45,3 prosent.

Søndag har innbyggerne i Istanbul gått til urnene i gjenvalget om borgermester-tittelen i Istanbul. Den dynamiske og populære opposisjonskandidaten Ekrem Imamoglu (CHP) vant overraskende valget i mars over AKPs kandidat Benali Yildrim.

SINTE: Velgere VG snakket med under valget søndag, er sinte for at de måtte gjennom to stemmerunder. - Dette er «bullshit» sa 30-åringen og Imamoglu-tilhengeren Baris Fert (til høyre) til VG. Foto: Harald Henden/VG

Erdogan nektet imidlertid å godta nederlaget for hans parti. AKP presset valgkommisjonen til å utlyse omvalg, til tross for at millioner av innbyggere i gigantbyen følte seg snytt.

Mange ser på omvalget som en dypt antidemokratisk, og at deres forrige valg ble «stjålet fra dem».

Ved 19.30-tiden gikk den seirende Imamoglu på scenen:

– Et av de viktigste aspektene ved valget den 23. juni var at den ville ha betydning for Tyrkias demokrati. Måtte dette resultatet bringe det beste til vårt folk, sier han.

VG har vært i Istanbul gjennom helgen, og det har vært en voldsom entusiasme blant velgerne for Imamoglu. Mange ser på han som et demokratisk håp for Tyrkia, til tross for at dette kun er et lokalvalg om borgermester-stolen i Istanbul.

POPULÆR: Ekrem Imamoglu er på alles lepper. Mange tror han kan bli en fremtidig president i Tyrkia. Foto: Harald Henden/VG

