SPENT STEMNING: Demonstranter brukte brannslukkingapparater på stasjonen Yuen Long onsdag. Foto: Thomas Peter, Reuters

Hongkong: Tok over T-banestasjon én måned etter angrep

Demonstranter tok onsdag over en T-banestasjon i Hongkong – én måned etter at over 100 hvitkledde menn gikk til angrep mot dem på samme sted.

For mindre enn 10 minutter siden

– Folk er her for å fortelle myndighetene at vi er sinte og at vi mener vi trenger at disse angriperne håndteres på en rettferdig måte, sier den 23 år gamle demonstranten Chloe, som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt, til AFP.

Demonstrantene markerte en hendelse som skjedde for nøyaktig én måned siden, 21. juli. Da gikk over 100 maskerte, hvitkledde menn til angrep med blant annet stokker på T-banestasjonen Yuen Long. Angrepet var rettet mot demonstranter som var på vei fra en protest mot myndighetene, og 45 personer ble skadet.

Politiet har fått kritikk for sin håndtering av angrepet, og sa tirsdag denne uken at de har pågrepet 28 personer i ettertid.

Onsdagens demonstrasjon skulle egentlig gå rolig for seg, men utviklet seg til en mer aggressiv affære, skriver nyhetsbyrået Reuters. Demonstrantene smurte ifølge AFP matolje og øl på gulvet for å hindre politiet i å komme frem, og blokkerte også inngangene til stasjonen med billettautomater, møbler og søppelkasser.

Til Reuters sier Lam Cheuk-ting i Hongkongs demokratiske parti, som selv ble skadet under angrepet 21. juli, at han tror demonstrantene ønsket en fredelig demonstrasjon.

– Men det er umulig å forutse. Det er svært skuffende at vi fortsatt ikke har sett noen gransking av denne hendelsen så mange uker etterpå, sier han.

PROTEST PÅ STASJONEN: Da politiet kom til stedet forsvant mange av demonstrantene med t-banen. Foto: Kin Cheung / AP

Demonstrasjonen på T-banestasjonen Yuen Long er den første med tegn til vold siden regjeringssjef Carrie Lam tirsdag sa at hun håpet søndagens fredelige demonstrasjon var et tegn på en vei mot en avslutning på uroen.

Demonstrasjonen onsdag utviklet seg imidlertid aldri til direkte sammenstøt mellom demonstrantene og politiet: Da opprørspolitiet gikk inn på stasjonen, forsvant demonstrantene inn i T-banevogner og ut i bakgater. De har ifølge ABC adoptert kung fu-legenden Bruce Lees slagord «vær som vann».

Publisert: 22.08.19 kl. 04:54

