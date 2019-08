Buckingham Palace avviser at Storbritannias prins Andrew har vært delaktig i utnyttelse av andre mennesker – etter offentliggjøringen av en video som angivelig viser prinsen ved Jeffrey Epsteins luksusbolig i New York. Bildet viser prinsen på vei ut av en kirke i Skottland søndag. Foto: Jane Barlow / PA via AP / NTB scanpix

Prins Andrew sier han er forferdet over Epstein-anklager

Prins Andrew sier han er forferdet over anklager om seksuelle overgrep, etter at en video som angivelig viser ham hjemme hos Jeffrey Epstein, dukket opp.

NTB

Henrik Giæver

Nå nettopp

«Hertugen av York (prins Andrew journ.anm.) er forferdet over de nye sakene om Epsteins angivelige lovbrudd», heter det i en erklæring fra Buckingham Palace søndag.

I samme erklæring avslår også det britiske kongehuset anklager om at prinsen har vært delaktig i lovbruddene.

«Hans Kongelige Høyhet fordømmer utnyttelsen av ethvert menneske, og antydningen om at han skulle støtte, delta i eller oppmuntre til noen som helst slik aktivitet, er avskyelig».

Videoen som ble lastet opp av Mail on Sunday, viser angivelig prinsen mens han vinker adjø til en kvinne som er på vei ut av luksusboligen til Epstein i New York. i 2010.

Britiske BBC omtaler Epstein som prinsens «tidligere venn». De to skal ha blitt fotografert sammen i New York i 2010, to år etter at Epstein for første gang ble dømt for sexhandel.Epstein ble 10. august funnet død i fengselet der han var innsatt, siktet for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han er tidligere dømt for seksuelle overgrep. Rettsmedisineren fastslo senere at han begikk selvmord.

Epstein omgikk i mange år kjendiser, politikere og andre kjendiser, blant dem Bill Clinton, Donald Trump og prins Andrew.

Virginia Giuffre, som hevder hun var et av Epsteins ofre, sa i et vitnemål i 2016 at hun hadde sex med prins Andrew da hun var mindreårig, en anklage som Buckingham Palace gjentatte ganger har avvist.

Prinsen var britisk spesialutsending for internasjonal handel og investeringer i ti år inntil han i 2010 sa fra seg stillingen etter anklager om hans forbindelser med Epstein og andre omstridte personer.

Publisert: 19.08.19 kl. 09:09

