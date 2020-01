HENTES HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell. Foto: Privat

IS-kvinnens far til VG: – Tillit til at min datter får rettferdig dom

Han har kjempet for å hente hjem datteren og barnebarna sine i årevis. Flere ganger har han trodd det var håpløst. Nå forteller faren til IS-kvinnen til VG om hva han tror vil skje når hun kommer hjem til Norge.

Nå nettopp

Faren til den 29 år gamle IS-kvinnen er en mann med sørgmodig, nesten hviskende stemme. Han er mentalt og fysisk utslitt av det han har vært gjennom de siste årene, etter at datteren dro til krigsherjede Syria for å gifte seg med en islamistkriger i 2012.

Den siste uken har følelsene svingt i takt med de delvis motstridende meldingene om datteren og de to barnebarna: Tirsdag meldte VG at UD hadde hentet den lille familien ut av Syria, og at de var blitt flyttet til Nord-Irak.

Torsdag kom først nyheten om at de var på vei videre til Norge, men så ble planene endret i siste liten, og det er nå uklart nøyaktig når de ankommer.

– Jeg er sterkt preget av de siste dagene, jeg har ikke orket å følge med på alt. Jeg har fortsatt ikke fått snakket med henne, sier han i et eksklusivt intervju med VG.

Les VGs sak om den dramatiske UD-aksjonen: Jobbet i månedsvis med hemmelig hjemhenting













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på tre og fem år. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Skal få treffe barnebarna

Tankene hans går til datteren, men også til de to barnebarna som han aldri før har møtt.

– Jeg er spent og jeg gleder meg. Det blir veldig stort for oss besteforeldre, både på mors og farssiden, å endelig bli kjent med våre barnebarn etter så mange år, sier den norsk-pakistanske mannen til VG.

Den andre bestefaren er den norsk-chilenske faren til den beryktede IS-krigeren Bastian Vasquez, som ble drept i Syria i 2015. De to har ett felles barnebarn, den fem år gamle gutten som er alvorlig syk.

Da de to bestefedrene sammen lot seg intervjue av VG i april i fjor, satte det for alvor i gang debatten om hva som skal skje med IS-kvinner med norsk statsborgerskap, og deres barn som ble født i terrorkalifatet IS i Syria.

Faren til Bastian Vasquez: «Ikke la våre barnebarn straffes for foreldrenes feil»

– Utrolig redd

Besteforeldrene i Norge fant sammen i sorgen og savnet, og har hjulpet hverandre med å få fokus på saken.

– Jeg har vært så utrolig redd for å miste dem. Men sammen med farfar og farmor til gutten har vi hjulpet hverandre i perioder der det virkelig har virket håpløst, forteller bestefaren.

Nå er de takknemlige til både norske myndigheter, og til IS-kvinnens advokat Nils Christian Nordhus, forteller han.

– Jeg takker UD for å ha fått familien i sikkerhet. Jeg mangler egentlig ord for å si hvor takknemlig jeg er. Når det gjelder advokaten, så har han reddet tre menneskeliv.

Datterens yngste barn, en tre år gammel jente, fikk kvinnen med en IS-kriger fra Nord-Afrika. Denne mannen ble hun gift med da Bastian Vasquez døde, og han er også antatt drept. Jenta kan få norsk statsborgerskap via sin norske mor, dersom slektskap bevises ved DNA-test.

FAKTA OM HJEMHENTINGEN Familien ble for en uke siden flyttet fra den beryktede leiren al-Hol i Nord-Syria, og over til leiren Roj. UD sitt team har fryktet at familien kunne bli angrepet og drept i al-Hol leiren, dersom det ble kjent blant de ekstreme kvinnene i leiren at moren ville bryte med IS og hentes hjem til Norge

Derfra ble de fraktet med bil over grensen, etter at en avtale var blitt inngått med de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Syria om en «repatriering grunnet humanitære årsaker».

Den fem år gamle guttens alvorlige helsetilstand er begrunnelsen for at regjeringen henter familien, men det gjorde også transporten ut vanskelig.

Under oppholdet i Erbil har den norske delegasjonen fått beskyttelse av kurdiske sikkerhetsstyrker. Årsaken til å stanse i Nord-Irak er at gutten har trengt helsetilsyn for å gjøre ham reiseklar.

Barnas mor har vokst opp i Norge med foreldre som er norske statsborgere, men som selv kom som innvandrere fra Pakistan. Hun var lenge en godt integrert jente, men ble etter hvert med i et radikalt, islamistisk miljø på Østlandet.

Hun har selv forklart at hun dro til Tyrkia for å gifte seg, og ikke visste at hun ville bli tatt med videre til Syria. Hun hevder også at hun aldri har sverget troskap til Den islamske staten (IS).

IS-kvinnens far i Norge har tidligere fortalt VG om hvordan han i årevis jobbet for å få datteren og barnebarna ut, og til slutt lyktes med å få henne ut av IS-området ved å kjøpe henne fri med løsepenger.

I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske kvinnen på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Gutten (5) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (3) er datteren til en annen IS-kriger Foto: PRIVAT

Vil la seg fengsle

IS-kvinnen har sagt til VG at hun er villig til å la seg fengsle og at hun vil samarbeide fullt ut med norsk politi. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har terrorsiktet kvinnen, og har bekreftet at de vil pågripe henne i det hun ankommer norsk jord. VG vet at personell fra PST er med på hjemhentingen.

– PST sier at din datter skal varetektsfengsles, og avhøres. Hva tenker du om at din datter vil bli straffeforfulgt i Norge?

– Det har vi som familie vært forberedt på lenge. Jeg har tillit til at rettssystemet gir datteren min en rettferdig dom, svarer bestefaren.

Han sier dette om hvordan det blir å skulle ta imot datteren og barnebarna på norsk jord i løpt av kort tid:

– Det vil bli veldig sterkt etter så mange år, vi skal være her for dem.

TYNN: Den norske gutten på fem år veide i fjor høst bare 11 kilo, ifølge hans legejournal. Foto: Privat

PS: Kvinnen som nå hentes hjem er ikke den omstridte islamisten Aisha Shezadi. Shezadi var også i en periode gift med Bastian Vasquez, som hans kone nummer to i Syria. Shezadi har tidligere bedt UD om hjelp til retur til Norge, men hun har siden trukket tilbake den søknaden. Hun har ett barn og holdes i leiren Roj i Nord-Syria.

Norske myndigheter er også kjent med tre andre IS-kvinner som holdes i interneringsleiren al-Hol i Syria, etter å ha vært tilknyttet IS: En etnisk norsk kvinne uten barn, og de to norsk-somaliske kvinnene kjent fra boken «To søstre», som har til sammen tre barn.

VGs omfattende spesial om Syria-farerne: DETTE ER ARVEN ETTER IS

Publisert: 17.01.20 kl. 05:42

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser