FLUKTVEI: Gjennom denne tunnelen skal fangene ha rømt Foto: Marciano Candia / AP / NTB scanpix

Gravde seg ut av fengsel: - Noe man ser i film

76 fanger som beskrives som svært farlige rømte søndag via en tunnel fra et fengsel i Paraguay. Myndighetene tror de fikk hjelp fra fengselsvaktene.

Tunnelen løp fra et av toalettene i fengselet og munnet ut kun 25 meter fra nærmeste vaktpost, ifølge talskvinne Elena Andrada for det lokale politiet.

Hun beskriver tunnelen som noe man ser i film og forteller at den også hadde lys.

Fengselet ligger i byen Pedro Juan Caballero som grenser til Brasil. 36 av de rømte fangene er fra Paraguay, mens de resterende 40 er brasilianere som mange knyttes til First Capital Command (PCC), en av Brasils største narkobander.

Paraguayanske myndigheter fikk vite for en måned siden at narkotikakartellet hadde tilbudt vakter ved fengselet 80 000 dollar hvis de hjalp til med rømningen, i følge New York Times.

Store styrker leter etter fangene, og Brasil har økt sikkerheten på grensen for å bistå Paraguay.

Fengselet må ha visst

Forsvarsminister Cecilia Pérez sier i en uttalelse at hun mener det må ha tatt lang tid å grave tunnelen, og hun tror ikke det kan ha skjedd uten at de ansatte i fengselet visste om det.

– Det er umulig at tjenestemennene ikke visste at fangene skulle rømme. Det er åpenbart at dette var en betalt plan, sier hun til radiostasjonen Monumental ifølge Reuters.

NARKOKARTEL: 76 fanger, de fleste fra narkokartellet PCC, har rømt fra fengsel. Foto: Marciano Candia / AP / NTB scanpix

Innenriksminister Euclides Acevedo sier det er tydelig at fengselsbetjenter var involvert.

– Vi tror tunnelen ble brukt til å få det til å se ut som en rømning, mens fangene egentlig ble sluppet ut av vaktene, sier Acevedo til BBC.

Han legger til at etterretningen viser til at fangene ble sluppet ut i små grupper over de siste dagene, mens fengselsdirektøren var borte.

Som en følge er fengselsdirektøren og et titalls vakter oppsagt.

Publisert: 20.01.20 kl. 11:43

