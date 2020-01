KOMPISER: President Donald Trump har gjentatte ganger vist sin begeistring for autoritære verdensledere. Her er han sammen med to av dem, Russlands president, Vladimir Putin og Tyrkias sterke mann, Recep Tayyip Erdogan. Foto: G20 HANDOUT / G20

Bolton-avsløringene: - Trump har vist en begeistring for autoritære ledere

John Bolton skal ha uttrykt bekymring for at president Donald Trump skal ha gitt personlige fordeler til presidentene i Tyrkia og Kina. Dette påstår Bolton at han tok opp med justisminister William P. Barr.

Nye drypp fra John Boltons bokmanuskript reiser flere spørsmål enn de gir konkrete svar, men presset på president Trump og det republikanske partiet øker.

Spesielt etter nye avsløringer fra den upubliserte boken Bolton har skrevet, og som The New York Times bringer nye pikante detaljer fra.

– Boltons opplysninger understreker det faktum at det har skapt uro i kretsen rundt presidenten, at Trump så åpent har vist en begeistring for autoritære ledere. Denne uroen har over lang tid vært gitt uttrykk for fra eksperter og politiske motstandere. Nå kommer det fram at det også har eksistert bekymring for dette hos høytstående medarbeidere i Trump-administrasjonen, folk som har som oppgave å meisle ut presidentens utenrikspolitikk og sørge for at landet sikkerhetspolitikk blir ivaretatt, skriver The New York Times.



RÅDGIVER: En gang var John Bolton(t.v.) president Trumps betrodde sikkerhetsrådgiver. Nå er Bolton er mann som kan snu riksrettssaken i presidentens disfavør. I midten utenriksminister Mike Pompeio. Foto: Andrew Harnik / AP

Ifølge Bolton skal justisminister William P. Barr ha respondert med å vise til at deT hadde pågått uavhengig etterforskning av bedrifter i Tyrkia og Kina, og at president Trump hadde skapt et inntrykk av han utøvde upassende påvirkning av disse etterforskningene.

For å eksemplifisere sine antakelser skal justisminister Barr ha vist til samtaler som president Trump hadde med Tyrkias leder Recep Tayyip Erdogan og Kinas president Xi Jinping, skriver avisen.

Det amerikanske justisdepartementet har rykket ut og benektet at samtalen mellom daværende sikkerhetsrådgiver John Bolton og justisminister William Barr foregikk slik Bolton har beskrevet den.

«Justisdepartementet har ikke vurdert Mr. Boltons manuskript. The New York Times` gjengivelse av den samtalen er grov fortegning av det justisminister Barr og Mr. Bolton snakket om. Det var ingen prat om «personlige tjenester eller om «upassende innflytelse» omkring etterforskninger. Heller ikke har justisminister Barr sagt at Presidentens samtaler med utenlandske ledere var upassende. Hvis dette er det Mr. Bolton har skrevet, da ser det ut til at tillegger justisminister Barr sine egne synspunkter, synspunkter som justisministeren ikke er enige i», skriver pressetalskvinne i det amerikanske justisdepartementet, Kerri Kupec, i en Twitter-melding.

– Det vanskelig å si hvem som sitter på sannheten omkring denne samtalen mellom John Bolton og justisminister Barr, det vil bare bli spekulasjoner. Men det er et faktum at John Bolton er notorisk kjent for å ta nitide notater fra alle samtalene og møtene han har, sier Marianne Riddervold, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.

Hun sier at det som er helt sikkert er at president Trump driver en utenrikspolitikk som ikke følger vanlig praksis, og at det har vært en stor utskiftning i staben hans. Det gir rom for ulike tolkninger og uro, også blant presidentens betrodde medarbeidere.

KOMPLISERT: - I et så polarisert politisk klima som er det i USA i dag, så står påstand mot påstand ganske ofte. Det ser vi spesielt i det som nå omhandler riksrettssaken, sier seniorforsker på NUPI, Marianne Riddervold. Foto: Nupi

– Om Bolton lyver eller ikke er det ikke mulig å si noe sikkert om, samtalen mellom to har åpenbart funnet sted, men nå blir to ulike oppfatninger av den presentert. Om det som er lekket fra John Boltons bokmanus er riktig, så er sjansen for at det nå kommer til å bli ført vitner i riksrettssaken, større enn noen gang tidligere. Men likevel synes det temmelig sikkert at det som skjer, uansett ikke fører til å president Donald Trump kommer til å bli dømt, sier Marianne Riddervold.

Publisert: 28.01.20 kl. 12:21

