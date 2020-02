Ambassadør om virus-varsler: – Kunne raskt ha skapt frykt

Kinas ambassadør roser Norges reaksjon etter utbruddet av det nye coronaviruset. Samtidig er han klar på at den døde legen som varslet om viruset hadde et spesielt ansvar.

Ambassadør Yi Xianliang er nemlig kritisk til hvordan Li og hans kolleger publiserte sin bekymring for et nytt og ukjent virus, på kinesiske sosiale medier.

– Kina har lang erfaring med slike epidemier, så dette kunne raskt ha skapt frykt i befolkningen. Det var derfor politiet kontaktet ham, sier Yi Xianliang til VG.







Behandlingen av legen Li Wenliang har opprørt mange. Etter at han 30. desember advarte om virus, måtte han signere et skriv der han erkjente lovbrudd.

PROTESTERER: Dødsfallet av legen Li Wenliang har skapt sterke reaksjoner i Kina. Her holdes sørgevake i Hongkong. Foto: Tyrone Siu / X02605

Etterforsker dødsfallet

Torsdag kveld døde legen. I sosiale medier hylles han nå for å ha varslet tidlig om utbruddet. Dødsfallet har skapt en ny debatt om ytringsfrihet i Kina, fordi mange mener at Li Wenliang ble sensurert.

– Det undersøkes allerede om lokalt politi eller andre lokale myndigheter har gjort noe ulovlig i tilfellet med Li. Folkehelsemyndighetene har også innledet en etterforskning av dødsfallet. Jeg tror at myndighetene vil finne svarene som mange trenger.

Ambassadøren mener at Kina respekterer ytringsfriheten, og at loven ikke legger opp til straffeforfølgning av de som benytter seg av den.

Likevel poengterer han at samtlige har et ansvar for at informasjonen de sprer i sosiale medier er korrekt, og at fagfolk har et særskilt ansvar.

Kina-ekspert etter varsler-dødsfall: Folk er redde

Dødsårsaken til legen er så langt ukjent. Ambassadøren avviser imidlertid at dødsfallet var unaturlig.

– De fleste som dør av viruset er over 60 år. Li var 34 år, men alderen er ikke alt. Ut fra det vi vet om den behandlingen av Li, var den utmerket.

Viruset ble først oppdaget i den kinesiske byen Wuhan i desember 2019, og gir en influensalignende sykdom. Per søndag 9. februar har til sammen 812 mistet livet etter å ha blitt smittet av viruset.

Totalt har WHO registrert 37.251 smittede. Alle nye smittetilfeller siste døgnet er i Kina.

«Kritisk stadium»

Samme dag snakket Kinas president Xi Jinping med USAs Donald Trump. I samtalen sa Xi at kampen mot utbruddet var på et «kritisk stadium».

– Dette er et kritisk punkt. Jeg tror vi har kontroll på viruset innen ti dager, maksimalt to uker. Dette er basert på vitenskapelig analyser og hva vi har lært fra lignende utbrudd, som SARS-utbruddet, hevder ambassadøren.

Han er takknemlig for hvordan Norge har håndtert utbruddet.

– Norges reaksjon er forbilledlig. Den norske regjeringen har gitt mye støtte til kinesiske myndigheter. Folkehelseinstituttet, eksperter og pressen behandler dette på en positiv og faktabasert måte.

Mindre imponert er han over andre land, som han mener overreagerer.

– Handlingene til USA, Storbritannia og Australia går forbi hva som er krevet av WHO. Virusutbruddet har aldri vært noen fare mot folkehelsen i disse landene. Så hvorfor overreagerer de med strenge restriksjoner mot kinesere?

– Vil det bli noen reaksjoner mot USA, Storbritannia, Australia, på grunn av måten de har håndtert virusutbruddet?

– Akkurat nå vil vi ikke ha noen negative reaksjoner. President Xi hadde en hyggelig samtale med Donald Trump om krisen, og fikk oppklart en del misforståelser mellom våre to land.

STENGT BY: Helsepersonell i beskyttelsesdrakter undersøker en eldre mann som ligger på bakken i den kinesiske byen Wuhan, 30. januar i år. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

– Optimistisk konklusjon

Yi Xianliangs påstand om at utbruddet vil være under kontroll innen to uker, får Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø til å reagere.

– Det var en imponerende vitenskapelig eksakt analyse av situasjonen, fra en ambassadør. Jeg har et anselig antall år bak meg i hos USAs Center for disease control and prevention i Atlanta, og vi er ikke i nærheten av å ha samme konklusjon som han.

Oslvik er professor for medisinsk biologi. Han mener det vil ta lengre tid å få kontroll over utbruddet.

– Vi har de samme tallene som ha, men ambassadøren trekker en konklusjon som er optimistisk. Jeg skulle ønske at han hadde rett. Men det er klart – hvis du kan akseptere 3000–4000 nye sykdomstilfeller hver dag, kan du sikkert kalle det for «kontroll», sier Olsvik.

Han mener Kina snublet i begynnelsen av utbruddet.

– Hva de har gjort i ettertid, som å isolere 60 millioner mennesker og stoppe nesten all trafikk ut av Kina, det er imponerende. Men måten de opptrådte overfor Li Wenliang var mindre god.

MANGE «LIKES»: Mange kinesere reagerte positivt på fredagens melding fra norsk UDI om at kinesiske turister kan få forlenget visum. Foto: Solberg, Trond

48 «virusfaste» kineser i Norge

Han ber folk om å ikke være for nervøse for virusutbruddet.

– WHO har sagt at dette ikke er en pandemi. Dette er et kinesisk utbrudd. Influensaepidemier tar livet av mellom 250.000-900.000 hvert år, på verdensbasis. Dette utbruddet har så langt 600 dødsfall. Det er et veldig lavt tall. Det er ingen grunn til panikk.

Fredag sa UDI at kinesere som ønsket det, kunne få utvidet opphold i Norge. Den første dagen har de fått 48 søknader om dette.

Det ble godt mottatt i Kina, forteller ambassadør Yi Xianliang.

– Vi publiserte nyheten om Norges avgjørelse på WeChat og nettsidene til ambassaden. Jeg tror over ti millioner kinesere trykket «like» på den meldingen. Det viser vennskapet til det norske folk.

Publisert: 09.02.20 kl. 20:57

