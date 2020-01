BLID: New Yorks tidligere borgermester og Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, holder en tale om Iran i New York i september 2019. Foto: ANGELA WEISS / AFP

«Håndgranaten» Rudy Giuliani: – Han har ødelagt ettermælet sitt

NEW YORK (VG) Hva skjedde med nasjonalhelten Rudy Giuliani? Hans tidligere medarbeider Ken Frydman er ikke nådig overfor VG.

For nå er 75 år gamle Giuliani, som ble kalt «Amerikas borgermester» etter terrorangrepene 11. september 2011, blitt president Donald Trumps aller mest aggressive forsvarer.

10. mai i fjor tar Giuliani kontakt med Ukrainas president:

«Kjære tiltredende president Zelensky (...) Som Donald Trumps personlige advokat, med hans kunnskap og samtykke, ber jeg om et møte med deg kommende mandag 13. eller tirsdag 14. mai.»

Seks måneder senere blir Donald Trump stilt for riksrett som den tredje presidenten i historien. Han anklages for å ha holdt tilbake over tre milliarder norske kroner og et besøk i Det hvite hus for å få Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans utfordrer i presidentvalget i november, tidligere visepresident Joe Biden.

I spissen for det hele: New Yorks tidligere borgermester, Rudy Giuliani.

– Snakk med Rudy. Snakk med Rudy, skal Trump ha sagt til EU-ambassadør Gordon Sondland.

Sondland, som innrømmet press mot Ukraina, nevnte Giuliani over 30 ganger i sin innledning under riksrettshøringene.

– Rudy Giuliani er en håndgranat som kommer til å sprenge alle sammen i lufta, skal Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton ha sagt.

JOBBET FOR GIULIANI: Ken Frydman var presseansvarlig for Giulianis i 1993 og 94. Han kjenner ikke igjen sin gamle sjef.

– Lei av å forsvare ham

Mens riksrettsgranskingen pågikk sprakk nyheten om at Giuliani selv granskes for lobbyvirksomhet og forretninger i Ukraina. 75-åringen nekter for å ha gjort noe galt.

Men nå spør folk som kjenner ham hvor det har blitt av nasjonalhelten etter terrorangrepet i 2001.

-- Mannen jeg jobbet med i 94, er ikke mannen som lyver for Trump i dag, sier Ken Frydman til VG fra kontoret sitt i Lexington Avenue i New York.

Giulianis tidligere pressesekretær skrev nylig en kronikk i New York Times med den talende overskriften «Hva skjedde med Rudy Giuliani?»

— Jeg ble lei av å forsvare ham, forklarer han.

— Han har ødelagt ettermælet sitt og CV-en til så mange av oss som var stolte av å jobbe sammen med ham. I dag kan vi ikke si det. Da blir folk sinte og skriker til oss: «Hvordan kunne dere jobbe med en fyr som ham?».

– Godt rykte

Giuliani ble født i Brooklyn som barnebarnet til italienske immigranter. Han ble et kjent ansikt som statsadvokat i New York på 80-tallet, og hadde ry på seg for å være karismatisk og kompromissløs.

– Han gikk etter Wall Street, han var grundig og hadde et godt rykte. Han var en dyktig statsadvokat, sier jusprofessor og eks-republikaner Richard Painter til VG.

På sitt andre forsøk, og med knapp margin, ble Giuliani valgt til borgermester i New York i 1994. Han innfridde løftet sitt om å gjøre New York til en tryggere by.

Frydman, som jobbet med Giulianis valgkamp, sier han beundret sjefen sin.

– Jeg var veldig imponert av ham som kandidat og som person. Han hadde integritet. Hvis han kjøpte han pizza insisterte han alltid på å betale selv, noe jeg synes var både nobelt og etisk.

– Hvordan vil du beskrive ham på den tiden?

– Han var en «guy’s guy».

– Hva betyr det?

– Han var morsom å henge med. Vi snakket om baseball. Vi hadde det hyggelig. Han ble en ny venn, det var mer enn en relasjon mellom sjef og ansatt, sier Frydman.

JOBBET MED UKRAINA-SAKEN: Her på Park Avenue i New York har Giuliani Security&Safety sitt kontor. Her intervjuet Giuliani blant annet den tidligere riksadvokaten Jurij Lutsenko. Notatene ble senere sendt til Utenriksdepartementet.

Årets navn

Etter terrorangrepet i New York 11. september 2001 ble Giuliani kjent for hele verden. Oprah kalte ham «Amerikas borgermester» under en minneseremoni og Time Magazine kåret ham til årets navn. Året etter ble han slått til æresridder av Storbritannias dronning Elizabeth.

PÅ ÅSTEDET: Dagen etter terrorangrepet, 12. september, besøkte Rudy Giuliani ruinene sammen med blant annet Hillary Clinton.

Men Sal Albanese, som satt i bystyret i New York på den tiden, mener bildet av Giualiani som en god leder er en myte.

Han viser til flere kontroversielle saker om diskriminering og politivold. Giuliani omfavnet politiets omfattende taktikk om å stoppe og ransake folk på gaten, noe som gikk hardt ut over svarte og latinamerikanere, ifølge statistikk fra Washington Post.

— Han var autoritær og splittende. Byen var kraftig polarisert. Fargede hadde et forferdelig inntrykk av ham, sier Albanese til VG.

Giuliani fikk også kritikk for å ha plassert kontoret for kriseberedskap i World Trade Center i 1991 og for å ha nedprioritert kommunikasjonsutstyr til brannvesenet. Da Giuliani i 2007 forsøkte å bli republikanernes presidentkandidat, gikk den største fagforeningen hardt ut mot ham.

– Hvorfor tror du han fikk så godt rykte etter 9/11?

– Ryktet hans var i kjelleren før 9/11. Folk var lei av ham og hans personlige liv var en katastrofe. Da 9/11 skjedde, var han borgermester. Han var på TV. Folk trengte en samlende figur, og der var Rudy, sier Albanese.

PRESIDENTKAMPANJE: Rudy Giuliani gjorde et mislykket forsøk på å bli Republikanernes presidentkandidat foran valget i 2008.

Han forsøkte å slå ut Giuliani som borgermester i 1998, uten å lykkes.

– Du er veldig kritisk. Har du noe bra å si om ham?

– Han jobber hardt. Han har mye energi. Hva annet kan jeg si… Han jobber hardt og er intelligent. Jeg skulle ønske han kunne brukt intelligensen og energinivået sitt til noe positivt, men det er ikke tilfelle.

LUKSUSBOLIG: Her, på Upper East Side i New York, bodde Giuliani sammen med ekskona. Leiligheten ble kjøpt for nærmere fem millioner dollar i 2002, ifølge eiendomsnettstedet The Real Deal.

– På steroider

Etter at han gikk av som borgermester startet Giuliani et eget konsulentselskap og dro inn store penger på å holde foredrag. Privatlivet hans har preget forsidene av tabloidene mer enn én gang.

– Jeg føler meg forrådt av en mann som jeg støttet på alle måter i mer enn 20 år. Det er trist at helten etter 9/11 har blitt en løgner, sa Judith Giuliani til New York Times da hans tredje skilsmisse var et faktum i fjor høst.

SKILT: I desember 2019 var ekteskapet mellom Rudy og Judith Giuliani over. Her er de hånd i hånd utenfor Det hvite hus i mai 2018.

Comebacket til den nasjonale scenen startet for alvor i 2016, da han forsvarte skandaleopptaket der Trump som skryter om å klå kvinner i skrittet. Frydman, som frem til i fjor snakket varmt om den tidligere borgermesteren, sier han ble sjokkert.

– Det var Rudy på steroider. Hensynsløsheten forvirret meg. Han har alltid vært lidenskapelig og aggressiv, men dette var et helt nytt nivå. Han forsvarte det som ikke lot seg forsvare.

Etter at han ble Trumps personlige advokat i 2018 har Giuliani innrømmet utbetalingen av hysj-penger til en pornostjerne og avslørt at FBI-direktør James Comey ble sparket på grunn av Russland-etterforskningen.

Samtidig har han fortsatt egne forretninger som inkluderer utenlandske interesser. Ifølge CNN hadde per november i fjor møtt minst åtte representanter fra utenlandske regjeringer etter at han ble Trumps advokat.

Rollen hans skaper forvirring innad i Det hvite hus og kompliserer amerikansk utenrikspolitikk, har anonyme kilder sagt til flere amerikanske medier.

– Det er lite vi kan gjøre hvis presidenten bestemte at han vil involvere sin personlige advokat, sa utenriksminister Mike Pompeo om Giulianis aktiviteter i Ukraina, ifølge EU-ambassadør Gordon Sondland.

SAMMENSVOREN: Giuliani avbildet sammen med forretningsmannen Lev Parnas, som bisto ham med undersøkelsene i Ukraina. Parnas er nå siktet for blant annet ulovlig valgkampfinansiering.

Giuliani har innrømmet å ha lett etter informasjon om Biden og påstått korrupsjon i Ukraina, men hevder alt har vært innenfor loven og at Trump har vært informert. Han har fortsatt undersøkelsene sine i landet samtidig som han har vært under lupen til både Kongressen og påtalemyndigheten.

– Beretningene om meg er fiksjon. Det virker som de kommer fra en gjeng kaklende høner rundt en vannkjøler, sa han til CNN i november.

Publisert: 27.01.20 kl. 11:20

