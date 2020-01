UKJENT VIRUS: Byen Wuman, øst i Kina, er blitt rammet av et hittil ukjent virus. Foto: STRINGER / EPA

17 nye rammet av mystisk virus i Kina: - Kan bli aktuelt med ny vaksine

201 personer har nå fått påvist det SARS-lignende viruset i Kina, ifølge kinesiske myndigheter. – Viruset kan lære seg å smitte fra menneske til menneske, sier forsker.

For mindre enn 10 minutter siden

Kinesiske myndigheter har rapportert 139 nye tilfeller av det SARS-lignende viruset, som hittil har ført til tre dødsfall.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er 136 de nye tilfellene i byen Wunan, øst i Kina – hvor kinesiske myndigheter antar at viruset har sitt opphav på et marked.

I tillegg er det nå rapportert to tilfeller i Beijing og ett i Shenzen i den sørlige Guangdong-provinsen.

AFP skriver at minst tre av tilfellene er beskrevet som alvorlige. For to av disse pasientene er tilstanden for kritisk til å flytte dem, ifølge kinesiske myndigheter.

Viruset er et luftveisvirus og har inntil nå vært ukjent, ifølge. Pasientene som er smittet har fått lungebetennelse.

201 personer er hittil blitt smittet. For åtte av pasientene er tilstanden alvorlig, mens 19 er blitt friskmeldt og skrevet ut av sykehuset

Bakgrunn: SARS-lignende virus sprer seg.

Fakta om viruset Viruset har kalles 2019-nCoV og er et luftveisvirus som noen ganger kan føre til alvorlig sykdom hos mennesker.

Begrenset person til person smitte kan ikke utelukkes.

Det finnes ingen vaksine eller forebyggende medisin mot det nye coronaviruset.

De fleste av pasientene hadde tilknytning til Huanan sjømatmarked hvor det også selges dyr. Markedet ble stengt 1. januar for miljøsanering og desinfeksjon.

WHO anbefaler ingen reiserestriksjoner til området. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer risikoen for reisende til Wuhan som lav. Kilde: FHI.

Viruset hører til samme familie som det dødelige SARS-viruset som førte til nærmere 650 dødsfall i Kina og Hongkong i 2002 og 2003.

Det er så langt oppdaget tre tilfeller av viruset utenfor Kina, to i Thailand og ett i Japan.

Britiske forskere har sagt til BBC at over tusen kan ha blitt smittet av viruset, for at viruset skal kunne spre seg til andre land.

UD nevner virusutbruddet i en oppdatering i reiserådet til Kina, men har ikke endret reiserådet på grunn av det.

Sannsynlig at enda flere er syke

– Når det er så mange som er bekreftet syke, er det en overveldende sannsynlighet for at flere er smittet, sier Gunnveig Grødeland.

Hun er forsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Det er foreløpig uklart om viruset kan smitte mellom mennesker. Først i løpet av de neste månedene vil helsemyndighetene ha et klart svar på det.

– Viruset kan lære seg å smitte fra menneske til menneske, opplyser Grødeland.

– Det er foreløpig ikke utviklet vaksiner for viruset. Det må først bli et omfattende problem med mange smittede, ifølge Grødeland. Likevel tror Grødeland at det kan bli aktuelt nå.

Nye virus dukker opp noen ganger hvert år og det er ikke helt uvanlig med mindre lokale utbrudd.

– En av dem som er smittet var ikke på markedet. Det kan tyde på at smittekilden ikke nødvendigvis er begrenset til markedet, sier hun.

Markedet er nå stengt, og det undersøkes om smitten stammer fra fisk eller dyr.

Grødeland minner om normale hygienestandarder som å vaske hender, og beskytte hosten.

Publisert: 20.01.20 kl. 02:33

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser