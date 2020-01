Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES / AFP / NTB scanpix

Uvanlig værvarsel: Advarer mot fallende iguaner

På grunn av lave temperaturer har det blitt sendt ut et meget spesielt varsel i Miami. – Ikke bli overrasket om du ser iguaner falle fra trær i natt.

Det skriver National Weather Service i den amerikanske storbyen.

– Dette er ikke noe vi normalt melder, men ikke bli overrasket om du ser iguaner falle fra trær, lyder meldingen.

Videre forklarer de at iguaner er kaldblodige, og at de blir trege og urørlige når temperaturen faller under fem grader. De kan falle fra trær, men de er ikke døde.

Onsdag morgen lokal tid er det sendt ut kuldevarsel flere steder i Florida og Georgia.

Iguanene sover i trær, og kan falle på mennesker, biler og ned på gaten. De kan bli halvannen meter lange og veie opp til ni kilo, skriver CNN.

Videre skriver nyhetskanalen at øglene virker døde, men det kun er en forsvarsmekanisme kroppen går inn i frem til det blir varmere. Men om temperaturen ikke stiger over en periode på åtte timer, kan mange iguaner død.

– På generelt grunnlag kan jeg si at jo større den er, desto mer kulde tåler den over lengre perioder, sier Ron Magill ved dyreparken i Miami til CNN.

Publisert: 22.01.20 kl. 02:50

