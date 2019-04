I RETTEN: Sluttinnleggene i rettssaken mot Frode Berg holdes tirsdag i byretten i Moskva. Foto: Arthur Bondar

Aktor ber om 14 års fengsel for Frode Berg

MOSKVA (VG) Aktor ber om 14 år i høysikkerhetsfengsel for spiontiltalte Frode Berg. Dommen vil falle 16.april.

Klokken 14.30 den tredje april ble retten hevet i Moskva byrett. Sluttinnleggene skal holdes i dag, den 9. april.

Der ber aktor i saken om 14 år i fengsel for den spiontiltalte nordmannen, som har tilbragt nesten 16 måneder i Moskva, i det beryktede høysikkerhetsfengseletet Levfortovo.

Rundt klokken 11.20 russisk tid gikk Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, inn i rettssalen i Moskva der Frode Berg er er plass.

Rettsaken ble annonsert på kort varsel. De første dagene i retten, møtte han uten hovedforsvarer. Årsaken var at Ilya Novikov var på reise i USA, men han er nå tilbake. Forsøk på å utsette saken fra forsvarerens side mislyktes da dommeren slo fast at saken ikke kunne vente.

Familien til Frode Berg har sagt til VG at de har håp om at det skal skje noe, men at de ikke tør å ha forventninger.

Den spiontiltalte norske 56-åringen har innstendig bedt norske myndigheter om å ta ansvar for å få ham hjem når dommen i saken mot ham er falt.

Publisert: 09.04.19 kl. 12:06