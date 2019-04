OPPDAGELSES-STEDET: I denne grotten i Filippinene ble fossilene funnet. Foto: Callao Cave Archaeology Project via AP

Forskere har funnet ny menneskeart

Homo luzonensis-fosiler er funnet i grotter på Luzon på Filippinene. De kan være opptil 67.000 år gamle.

Mindre enn 10 minutter siden







Menneskearten antas å være under 1,20 meter og tilpasset klatring i trær. Skjelettene skal stamme fra 50.000 til 67.000 år tilbake, på samme tid som våre forfedre spredte seg fra Afrika til andre deler av verden, skriver The Guardian.

Oppdagelsen ble først omtalt i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

To voksne og ett barn funnet

Et spørsmål som undrer forskerne er hvordan Homo luzonensis kom seg til Luzon, som er en øy. Enten tror man at de fløyt dit på en flåte, eller at de ble skylt i land etter en tsunami eller lignende.

Florent Détroit fra det naturhistoriske museum i Paris sier mange forskere tror de havnet der ved uhell, da mange mener de ikke var smarte nok til å dra over havet med vilje.

les også Ny mennesketype funnet i huler i Kina

– Men fakta er at vi nå har flere og flere bevis på at de med hell etablerte seg på flere øyer for lenge siden i sørøst-Asia, så det var antagelig ikke så tilfeldig, sier han videre.

Det ble ikke funnet et fullstendig skjellet. Men sju tenner, to håndbein, tre fotbein og ett lårbein fordelt på to voksne og ett barn gir forskerne tilstrekkelig hint om hvordan disse menneskene levde.

UVANLIG SMÅ: Tennene som tilhørte denne menneskearten var mye mindre enn våre, noe som antyder at menneskene var mindre også. Foto: Callao Cave Archaeology Project via AP

Usikkerhet rundt opprinnelse

På grunn av tannstørrelsen trekker forskerne konklusjonen om at menneskene var korte av vekst. De skal også ha hatt bøyde tær, som liknet på langt eldre arter som levde i Afrika for to til tre millioner år siden.

Anatomien tilsier at de var både kapable til å gå på to ben og klatre i trær. En mulighet som sees på er at de ble slik etter de ble isolert på øya.

Man er ikke sikker på om disse menneskene stammer fra en tidligere art enn Homo erectus, som er kjent som den første menneskerasen som dro fra Afrika, eller om Homo luzonensis krympet og utviklet nye trekk, skriver The Guardian.

Publisert: 10.04.19 kl. 20:05