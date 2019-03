MOR OG DATTER: Valérie Thé​orêt og datteren Adele ble angrepet av en grizzlybjørn. Foto: Emilie Dory

Adele (10 md.) og Valérie (37) ble drept av bjørn i Canada: – Kunne ikke vært unngått

En norsk pelsjeger fant i november kona og datteren drept av en bjørn i det kanadiske territoriet Yukon. Etterforskningen har nå konkludert med at det var en «tragisk tilfeldighet».

Det var mandag 26. november i fjor at nordmannen Gjermund Røsholt var på vei tilbake til den avsidesliggende hytta der han bodde med kona Valérie Thé​orêt og datteren Adele etter å ha vært på jakt.

100 meter fra hytta ble han angrepet av en grizzlybjørn, og var tvunget til å skyte og drepe den for å berge livet.

Da han kom frem til hytta fant han sin kona og sin 10 måneder gamle datter drept utenfor.

Politiet i den lille landsbyen Mayo med 200 innbyggere mottok nødsignalet den norske pelsjegeren sendte ut fra Einarson Lake, 300 kilometer med villmark unna.

Det var også politiet fra Mayo som var først på stedet, rundt et døgn senere. Hytta ble sperret av, og de fikk bistand fra politiet i Whitehorse med blant annet et helikopter, får VG opplyst.

Bjørnen som angrep har ble hentet ut, og fløyet til Whitehorse, Yukons eneste by, for obdusering.

OBDUSERT: Her, i underetasjen til miljøetaten i byen Whitehorse, ble bjørnen obdusert. Foto: Mattis Sandblad.

Ble angrepet da hun bar datteren på ryggen

Målet med etterforskningen av bjørneangrepet, var både å få på svar på akkurat hva som skjedde, og å se om det er noe man kan ta lærdom av for å forhindre slike angrep i fremtiden, forklarte Roxanne Stasyszyn i miljøetaten til VG.

Ordføreren: Det går inn på oss alle her

VG har fått tilsendt rapporten med konklusjonene fra etterforskningen.

Den viser at mor og datter skal ha vært ute og gått i nærheten av hytta da de ble angrepet av den svært sultne bjørnen. Den skal ha fulgt ferske spor i snøen fra Røsholts snøscooter mot familiens hytte.

Ifølge etterforskningen er det sannsynlig at bjørnen har oppdaget Valérie, som bar datteren på ryggen, og gjemt seg, for så å gå til angrep da de nærmet seg.

Foto: Tom Byermoen

Obduksjonsrapporten viser at Valéries skader sannsynligvis skyldes at bjørnen bykset frem og bet henne. Både hun og datteren skal ha dødd nesten momentant.

Rettsmedisineren gikk ikke inn på detaljerte beskrivelser av skadene.

– Dette var en veldig vanskelig sak for alle involverte, sa Heather Jones, rettsmedisiner i Yukon, på en pressekonferanse onsdag, ifølge CBC.

Etter angrepet blusset bjørnedebatten opp, og flere mente angrepet kunne vært unngått om jaktreglene i Yukon var endret.

Etterforskningen viser imidlertid at det ikke var noe denne familien kunne gjort annerledes i denne situasjonen.

– Å si at ofrene var på feil sted til feil tid virker banalt, men vår etterforskning viser det. Dette var en uheldig tragedie og det er lite som kunne blitt gjort for å unngå det, sa Gordon Hitchcock, skogvokter i Yukon-territoriet.

Han beskriver hendelsen som en «tragisk tilfeldighet».

– Angrepet virker å ha kommet brått, og alt tyder på at Valérie ikke hadde tid til å reagere.

ETTERFORSKNING: VG møtte Roxanne Stasyszyn i miljøetaten i Yukon like etter angrepet, som forklarte bakgrunnen for etterforskningen av saken som enda ikke var konkludert. Foto: Mattis Sandblad

Desperat etter mat

Obduksjonen av bjørnen, viser at den var utsultet, og ikke hadde nok kroppsfett til å gå i hi. Rapporten peker også på at bjørnen hadde en skade fra tidligere i magen.

– Denne bjørnen hadde spist mat som ikke er vanlig for bjørner, og hadde tidligere spist et pinnsvin for å unngå å sulte i hjel, forteller Hitchcock.

Han la også til at bjørnene heller ikke har for vane å spise mennesker, og at angrepet var veldig uvanlig.

Undersøkelser gjort av familiens hytte og området rundt viste også at familien var forsiktig med oppbevaring av mat og ikke hadde ting liggende som kunne tiltrekke seg bjørner.

Mange av de VG møtte i Yukon i dagene etter angrepet, snakket om at de har sett flere bjørner ute sent på året enn før, når vintrene har blitt mildere.

– Grizzlyer er rovdyr som gjør det de kan for å få tak i proteiner. Når vintrene har blitt så milde som de er nå, blir bjørnene desperate fordi de har gått rundt i to måneder uten vegetasjon å spise, uten at de har gått i hi fordi det er mildt. Da gjør de det de kan for å få tak i proteiner, sa pelsjegerens nabo Brian Melanson til VG etter angrepet.

JOBBET HER: Mange i den tidligere gullgraverbyen Whitehorse, 400 kilometer fra hytta, kjente Valérie Thé​orêt. Hun jobbet som fransklærer i byen, før hun tok ut permisjon og reiste til hytta i villmarken sammen med datteren og mannen. Foto: Mattis Sandblad

Fant kjærligheten i Canada

Pelsjegeren Røsholt dro på ferie til Canada i 2013, og ble der. Det fortalte kameraten hans Alfred de Haas til VG i slutten av november.

– Han dro til Canada og Alaska på ferie. Så skjønte jeg at han hadde fått en kjæreste, da tenkte jeg «nå kommer han aldri tilbake», mintes de Haas.

Området der den lille familien hadde vært bosatt de siste tre månedene, langt inne i Canadas ødemark, beskriver han som «et nydelig sted».

Valérie var opprinnelig fra Quebec, i den fransktalende delen av Canada.

Hun jobbet som lærer ved en barneskole i småbyen Whitehorse, rundt 400 kilometer lenger sør i Yukon. Da angrepet skjedde var hun i barselpermisjon.

Publisert: 28.03.19 kl. 20:44