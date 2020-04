TESTER: Militært sanitetspersonell utfører tester på en parkeringsplass i London. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Nå er Storbritannias verste dag verre enn Italias

For første gang har Storbritannia flere dødsfall av corona-viruset på én enkelt dag enn det Italia har hatt.

Antallet døde i Storbritannia var skjærtorsdag 980, opplyste helseminister Matt Hancock på en pressekonferanse langfredag.

Under Italias verste dag 27. mars, døde 969 personer.

Den britiske regjeringens rådgiver Patrick Vallance har sagt at antallet døde ikke fordobler seg like raskt som tidligere, men at det kan ta én til to uker før antallet dødsfall i landet ikke lenger øker.

Samlet antall døde briter var lørdag morgen i underkant av 9000.

Det ble testet nær 20.000 briter skjærtorsdag, men ifølge helseministeren jobber de for å klare 100.000 tester per dag ved utgangen av april.

– Vi har mange som har tilbudt seg å gjøre om andre fasiliteter til teststasjoner for corona, sier Matt Hancock ifølge Guardian.

Han innrømmer at det gjenstår «mye jobb» før de kan klare målet.

– Vi jobber døgnet rundt for å nå målet.

Mens situasjonen i Storbritannia blir verre, er det optimisme å spore i Italia. Langfredag opplyste helsemyndighetene at antall døde var økt med 570 det siste døgnet.

Dagen før var det 610. Myndighetene rapporterte også om en nedgang i antall nye registrerte smittede: 3.951 mot 4.204 dagen før. Antallet innlagte på intensivavdelinger går også ned.

– Kurven faller, sier sjefen for det italienske helseinstituttet, Silvio Brusaferro, ifølge Zeit.

Statsminister Giuseppe Conte sa langfredag at portforbudet for de rundt 60 millioner innbyggerne i Italia er forlenget fram til 3. mai. Tiltakene ble satt i verk allerede 10. mars og er strengere enn i mange andre land. Folk får bare lov til å forlate hjemmet om de skal handle, gå til legen eller på jobb. Og de må alltid ha med seg en skriftlig bekreftelse.

– Det var en vanskelig, men nødvendig beslutning å ta. Jeg tar det hele politiske ansvar, sa Conte om forlengelsen av krisetiltakene.

Italia har fortsatt det største antall dødsofre i verden. Totalt er tallet nå 18.849. Antall registrerte smittede er 147.577.

Fordoblingstiden for døde er imidlertid nå mye lengre i Italia enn i for eksempel USA, som ligger an til å passere Italia i totalt antall døde allerede i løpet av noen dager.

WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus uttrykte langfredag glede over at det virker å være en positiv utvikling i europeiske land som Italia, Tyskland, Spania og Frankrike, men mente at det er alarmerende i mange andre land, ikke minst i Afrika.

Det britiske helsevesenet mangler både respiratorer, beskyttelsesklær og personale. Helsemyndighetene innrømmet fredag at det tar tid å få en frivillig-ordning på plass. Ifølge Zeit skal Tyskland sende mobile respiratorer til Storbritannia.

– Dette er forskjellige fra alt jeg har sett tidligere. Behovet for oksygen til pasientene er veldig høy, sa regjeringens fremste rådgiver, Jonathan Van-Tam, fredag ifølge Guardian.

