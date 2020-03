GRENSE: På den ene siden av fylkesgrensen var det masse folk på stranden, på den andre folketomt. Foto: Clay Archer

Ser du hvor fylkesgrensen på denne stranden går?

Disse to fylkene i Florida hadde en periode forskjellige smittevernregler for å unngå spredningen av coronaviruset.

Ser du hvor Duval County slutter og St. John’s County begynner? Begge fylkene ligger i den amerikanske delstaten Florida, men hadde ganske forskjellige smittevernregler.

Fylkesgrensen ble derfor ganske tydelig da det var slik at Duval County stengte strendene 20. mars, mens det i St. John’s County ikke hadde ilagt noen restriksjoner på selve strendene.

De hadde imidlertid stengt parkeringen i tilknytning til standen, men dette hindret åpenbart ikke folk å flokke til.

Etter at myndighetene i St. John’s County ble gjort oppmerksom på at det var folksomt på strendene, har de besluttet å stenge strendene i fylket fra og med søndag.

– Dessverre fortsetter de som besøker stranden å ignorere CDCs retningslinjer angående folkemengde og avstand. For å opprettholde den sikkerheten og respektere delstaten Floridas utøvende ordre, hadde vi ikke noe annet valg enn å stenge kystlinjen for offentlig tilgang i dag, uttaler Hunter S. Conrad, som er fylkesdirektør, til News4jax.

I delstaten Florida er det innført en rekke smitteverntiltak. Blant annet settes mennesker som har vært i New York i karantene. New York og områdene rundt er beskrevet som episenteret i USA, med over 65.000 bekreftede smittede.

Publisert: 29.03.20 kl. 08:05

