SKÅL: Josefine Ekman Nilsson, Vytautas Kublickas og Suss Berglund skåler om bord på «Patricia», men er skuffet over at dansegulvet er stengt. Foto: Pontus Orre

Det siste utelivet: I Stockholm fester folk tett

STOCKHOLM (VG) Mens store deler av utelivet i Europa er stengt ned, fortsetter festen for noen stockholmere. Lørdag kveld dro VG på konsert, pub og nattklubb. Men det er regler og krise også her.

Ådne Husby Sandnes

Pontus Orre (foto)

Oppdatert nå nettopp

Savner du å ta en øl eller et glass vin på byen? Det får stockholmerne lov til.

I baren på en av byens bedre restauranter sitter folk tett fredag kveld. De spiser nordiske retter og drikker god vin. Flere klemmer hverandre på vei ut døren.

Ute i gaten ved Stureplan passerer en hvit limousin med skrikende mennesker i baksetet.

I annerledeslandet Sverige fortsetter festen, selv om myndighetene har vært kritiske til og lagt ned forbud mot for store ansamlinger av mennesker. Samtidig, så er beskjeden: «Er man frisk, kan man være ute, gå på kafé og til frisøren».

Den svenske strategien Sverige har valgt en annen strategi enn de fleste andre land i Europa. Barnehager og grunnskoler er fortsatt åpne, mange går på jobb som normalt, og utesteder er åpne. I stedet for å innskrenke folks bevegelsesfrihet med forbud, har de valgt å gi folk sterke anbefalinger om hva de bør gjøre for å hindre smitte.

Tiltakene som svenske myndigheter har iverksatt, er fullt og helt basert på folkehelseekspertenes anbefalinger. Målet er å skape flokkimmunitet, samtidig som smitten bremses mest mulig med stort sett frivillige tiltak.

Tirsdag vedtok den svenske regjeringen å innføre et forbud mot besøk på alle landets aldershjem. Forbud hadde gjeldt i Stockholm i flere uker.

Et annet forbud gjelder offentlige arrangementer og ansamlinger med over 50 personer. Det trådte i kraft søndag. Men det er unntak fra forbudet (se egen faktaboks).

Sverige idrettsforbund (RF) forbyr treningskamper i lagidretter, men har fortsatt langt fra så strenge regler som i Norge for trening og aktivitet.

Kilde: Folkhälsomyndigheten, NTB og VG

Fest og regler

Lørdag kveld dro VG ut for å sjekke stemningen på byen, noe av det siste utelivet i Europa.

Selv om stockholmere flest holder seg inne, er det fortsatt «god kok» flere steder. Men hos de fleste praktiseres forbud mot å stå i baren og det serveres kun ved bordet for å hindre trengsel.

Men noe trengsel blir det flere steder.

Ved 21-tiden begynner folk å strømme til de mest populære utestedene og restaurantene i sentrum.

Samtidig er det aller meste stengt. Flere gater ligger like tomme som i Oslo, men en hvit limousin passerer på ny og vitner om at det fortsatt er håp om fest.

Sjåføren kaller seg «Limmo-Glenn», men heter egentlig Mikael Egnell. Han forsikrer om at det er folk som skal ut på byen.

VENTER: Her venter «Limmo-Glenn» på nye kunder langs Birger Jarlsgatan. Foto: Pontus Orre

– Bak her er det full fest, men jeg har taushetsplikt om hva som skjer. Corona er absolutt ikke slutten for «Limmo-Glenn», sier Egnell, som samtidig prøver å få VG til å kjøpe en rundtur i byen.

Det er nok mye lengre mellom limmo-kundene enn vanlig.

OSLO: Stengt.

Tøffe jazz-tider

Også i Sverige er store konserter, kinoer og teaterforestillinger stengt etter restriksjoner fra myndighetene. Flere restriksjoner har satt en stopper for de fleste nattklubber.

I Oslo er det skjenkestopp, og nordmenn har som regel måttet nøye seg med strømme- og bakgårdskonserter etter tiltakene som ble innført 12. mars.

LITT FOLK: Et lite publikum hadde samlet seg på hvert sitt bord på Glenn Miller Café for å høre på trompetist Nils Janson. Foto: Pontus Orre

I Stockholm finner VG et av de få konsertstedene som holder åpent. På lille Glenn Miller Café er trompetisten Nils Janson og bandet i gang med sitt tredje sett.

Kjerstin Baldwin Sterner, som driver kafeen sammen med sin mann Ulf Sterner, forteller om tøffe tider.

– Det hadde stått folk overalt her til vanlig. Alle de eldre stamgjestene er borte. Vi klarer å holde stedet i gang fordi vi jobber uten lønn.

I lokalet sitter det et ungt klientell på rundt 15–20 stykker og gir anerkjennende blikk til musikerne.

– Dette er det eneste stedet jeg vet som er åpent. Alle de store stedene er stengt, sier trompetist Nils Janson.

I publikum sitter musikerne Hanna Dahlkvist, Darya Tchaikovsky og Anton Holmer. De synes det er viktig å støtte det lille tilbudet som finnes i «disse tider».











TAKK: En gjester takker for et glass sprudlende ved bordet, på en svensk-corona-vennlig måte.

– Mange tror det er helt fritt her fordi vi ikke har så mange regler. Men sånn er det ikke. Gatene er tomme, og de pleier å være helt fulle på lørdager, sier Dahlkvist.

Regler for svensk uteliv Det er lagt ned restriksjoner om at det ikke må finne sted trengsel på restauranter, barer og nattklubber. Det innebærer at gjestene får spise og drikke ved bordene. Det har medførte at mange utesteder, og nesten alle nattklubber, har måttet stenge på ubestemt tid.

Den 27. mars la den svenske regjeringen ned forbud mot «allmenne sammenkomster og offentlige tilstelninger» med mer enn 50 personer, ned fra 500.

Offentlige tilstelninger er konkurranser, som sport og idrett, forestillinger, markedet og tivoli.

Allmenne sammenkomster innebærer demonstrasjoner, forelesninger, foredrag, gudstjenester og kino.

Men det er mange unntak fra regelen, noe som har skapt forvirring hos mange, ifølge flere svenske medier.

Private tilstelninger, som fester, minnestunder eller begravelser, omfattes ikke formelt av forbudet. Det gjør heller ikke treningssentre, svømmehaller, bibliotek, restauranter, skoler, kollektiv transport, kjøpesentre og lignende, skriver SVT. Svenske folkehelsemyndigheter håper likevel at 50 personer, eller å begrense antall mennesker, skal være en retningslinje også for tilstelninger som ikke rammes direkte av forbudet. Vis mer

– Ingen bilder

Et av de populære utestedene i Birger Jarlsgatan, Riche, beskriver seg selv som et «pulserende brasserie». Her får vi streng beskjed av vaktene på vei inn: «Finn dere et bord og sett dere ned. Hvis ikke det er bord, blir dere kastet ut. Sånn er reglene nå».

Vi våger oss inn, setter oss ned og spør ansatte om vi kan få lov til å ta bilder. Etter en lengre stund får vi beskjed fra sjefen om at det ikke er aktuelt. I mellomtiden står det folk tett i tett i baren på utkikk etter bord, mens vaktene følger nøye med.







INGEN BILDER: Her fikk ikke VG lov til å ta bilder inne.

– Typisk Sverige!

På uteserveringen til den irske puben «The Bull and Bear Inn» treffer vi en kompisgjeng.

– Dette er typisk Sverige! Å si at det finnes et problem, men ikke gjøre så mye med det, ler 19 år gamle Ebba Deuschel.

Vennegjengen er unge og friske, sier de.

– Hvis vi er syke, blir vi hjemme. Vi drar ut så lenge vi kan, sier Deuschel.

Tegnell forklarer Sverige smittevernekspert, statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten, svarte følgende på VGs spørsmål torsdag: – Kan du forklare det norske folk hvorfor det er forsvarlig å sitte på kafé og dra til frisøren i Stockholm? – Ja, for det er ikke der den store smittespredningen skjer. Det finnes undersøkelser fra Kina og andre land som viser at den store smittespredningen skjer hjemme i familien, mellom personer som har symptomer og friske personer. Ikke når du sitter på kafé eller hos frisøren, svarer Tegnell VG. Vis mer

Bartenderens signatur

Etter kort betenkningstid gir de ansatte i kilt oss lov til å ta bilder inne på puben. Vi får høflig, men streng beskjed om å bli sittende ved angitt bord.

Inne på puben er de fleste bordene opptatt.

– Det pleier å være helt fullt her, sier bartender Jesper Elander og peker på gulvet foran baren.

Nå er det satt ut skilter med påskriften: «Nye reglar: Bare bordservering».

SPRIT OG BAR: Desinfiserende sprit er et vanlig syn på svenske barer. Foto: Pontus Orre

– I baren blir det fort trengsel, og det vil vi unngå for å forhindre smitte. Jeg viser alle gjester til et bord.

Han forteller om halvert omsetning. Dagen før var politiet på kontroll.

– De sa at vi hadde mer folk her enn alle andre steder, sier Elander, som gjør sitt for å holde stemningen oppe.

Han viser VG et korttriks som involverer å noe motvillig få se hva som skjuler seg under kilten. Der har han tatovert tallet seks, samme som vi trakk fra kortstokken.

– Det er min signatur! ler han.

SJOKK-TRIKS: Jesper Elander fikk journalisten med på et sjokktriks som involverte hans eget kjønnsorgan. Elander har godkjent at bilder publiseres og kaller trikset sin signatur. Foto: Pontus Orre

– Hadde corona

På et bord ved siden av oss er stemningen hakket mer romantisk. Mens bartenderne desinfiserer baren til lyden av 80-tallsmusikk, kysser Ulrika Svensson og Peter Kenton intimt.

– Det er vanskelig å vite hvem som har rett, Norge eller Sverige. Men det er fint å kunne ta seg en øl, sier paret.

HÅNDSPRIT OG ROMANSE: Ulrika Svensson og Peter Kenton i bakgrunnen er på date, mens bordet ved siden av får utdelt litt håndsprit. Foto: Pontus Orre

Kenton innrømmer samtidig at han har hatt corona.

– Men nå er jeg frisk og kan ikke smitte noen. Jeg kan gå på jobb og gå ut. Jeg er ung og frisk, ler han.

Skuffet: – Vi kom hit for å danse

Utover kvelden er vi usikre på om det faktisk finnes nattklubber som holder åpent. De aller fleste er stengt etter dansegulv-nekt, men bartenderen med korttrikset tipser oss om «Patricia», en flytende nattklubb på Södermalm.

På bryggen ligger utestedet til kai, og på utsiden sjekkes folk med febermåler før de blir sluppet inn til casino-spill og annen svensk moro.

Båten er nærmest tom, og dansegulvet er stengt. Bare et titalls mennesker har samlet seg foran i båten. Noen gjester er skuffet.

DANSEGULV-NEKT: Disco-kulene snurrer, men dansegulvet er tomt. Foto: Pontus Orre

– Vi kom hit for å danse, men det får vi ikke lov til. Det er kjipt, sier Josefine Ekman Nilsson, som sitter ved et bord på øvre dekk.

«Hva skjer egentlig i Norge?», spør mange, og blir fortalt om skjenkestopp i Oslo og at uteliv er en fjern drøm for de fleste.

Forvirrede bartendere

Også bartenderen her, Jacob Nordström, forteller om spesielle tider hvor mange i bransjen er forvirret.

– Det er vanskelig å forstå disse reglene. «Hva gjelder, egentlig?» Vi har prøvd å ringe myndighetene for å få svar, men vi vet fortsatt ikke helt. Vi vet at de må være bordservering, ikke grupperinger på over 50 og dermed ikke dansegulv. Jeg tror ikke det er lov å danse med drikke, men du kan spontandanse litt. Det er uklart og mange gråsoner, sier Nordström.

GRÅSONER: Bartender Jacob Nordström forteller om uklare regler og gråsoner. Foto: Pontus Orre

– For noen uker siden fantes det jo ingen regler!

Han forteller at politiet ofte er innom, og på vei ut møter også VG to betjenter. Den ene innrømmer at også han synes reglene er uklare. De går ikke inn på nattklubben av smittehensyn.

Foto: Pontus Orre

– De fleste stedene er stengt, sier politimannen.

– De kan jo ha 1000 gjester, men ikke 50 på dansegulvet, sier politimannen litt forundret, mens vaktene sjekker feberen til nye gjester.

GODKJENT: En ansatt på «Patricia» sjekker temperaturen til Linus Norsten. Han får komme inn. Foto: Pontus Orre

– I krise

Forbundsordføreren i fagforeningen for hotell- og restaurantbransjen, Malin Ackholt, forteller om en krise i bransjen.

– Jeg mener det er bra at virksomhetene holder åpent så lenge de følger retningslinjene, sier hun.

– Hvor stor prosentandel av restauranter og hoteller er stengt?

– Nei, det vet jeg ikke, men vi får informasjon om at flere og flere stenger. Vi ser en stor økning på antall konkurser. I mars var det dobbelt så mange konkurser som i februar.

Fagforeningen kjemper nå for arbeidsplassene til titusenvis av mennesker. En stor del er allerede oppsagte, og veldig mange ekstraansatte er uten arbeid.

– Bransjen er i krise, sier Ackholt.

