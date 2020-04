FULL FRES: Med to barn hjemme på fulltid er det nok å gjøre for tobarnsmor Trine Cramer Knudsen (25). Foto: Annemor Larsen

Danske Trine (25) sa opp jobben for å holde barna hjemme

KØBENHAVN (VG) Tobarnsmor Trine Cramer Knudsen (25) har sagt opp jobben for å være hjemme med barna. De danske barnehagenes nye coronatiltak går ut over omsorgen til barna, frykter hun.

Oppdatert nå nettopp

Etter fire dagers hektisk snekring, har pappa Sammy Cramer Knudsen (40), endelig snart gjort lekehuset ferdig.

På den vårgrønne plenen like utenfor Københavns bykjerne, står treåringen Louie og tripper av iver. Her skal nok han og lillesøster Vega (1) få lekt mye utover våren. For selv om Danmark gjenåpnet barnehagene denne uken etter en drøy måned med coronastengt, blir det fortsatt kun hjemmetid på de to små.











– Det kjennes altfor usikkert hva slags risiko jeg tar ved å sende dem i barnehagen, til at jeg tør gjøre det. Det kommer ulike vurderinger fra eksperter og myndigheter hele tiden. Jeg vil se an hvordan situasjonen utvikler seg og vurdere på nytt når de nye smittevernrutinene sitter godt, sier mor Trine Cramer Knudsen (25) til VG i København.

FAKTA: Åpning av barnehager og skoler Onsdag 15. april åpnet barnehagene og skolene i Danmark til og med 5. trinn. For eldre barn er oppstart utsatt til 10. mai, og alle eksamener er fortsatt utsatt. I Norge åpner barnehager fra mandag 20. april og 1.-4. trinn på barneskolen en uke etter. Vis mer

Tidkrevende smittevern

To dager før barnehageåpningen onsdag, tok tobarnsmoren Trine et vanskelig valg. Hun sa opp jobben sin som barnehageassistent, for å være hjemme og passe sine egne barn.

– Det var virkelig med tungt hjerte jeg sendte oppsigelsen, fordi jeg elsket jobben min. Men nettopp arbeidet i barnehage gir meg innsikt til å si at når de ansatte blir pålagt så mange ekstra arbeidsoppgaver for å hindre smitte av coronaviruset, så går det ut over kapasiteten man har til å ta godt og omsorgsfullt vare på barna, mener hun.

SAMMEN: Tiden med coronastengte barnehager har gitt familien mulighet til å være mer sammen, noe særlig foreldrene setter pris på. Foto: Annemor Larsen

I infoskrivet hun fikk fra barnehagen, er det listet opp en hel rekke preventive tiltak som barnehagen nå har innført. Blant annet foregår måltidene i puljer med noen få barn om gangen, for sikre to meters avstand mellom barna. I all hovedsak skal barna tilbringe dagen utendørs, og personalet skal sprite leketøyet med Antibac etter hver gang et barn har lekt med det.

Slik tilrettelegger barnehagen: Barnehagen Vega og Louie tilhører, har blant annet innført følgende smittevernstiltak: Levering og henting av barn: *Barn hentes og leveres på lekeplassen. Kun barn og ansatte får gå inn i barnehagen. Foreldre skal holde god avstand og vente på tur til å hente barna, slik at det ikke er mange foreldre på lekeplassen samtidig. *Kun korte beskjeder kan gis til foreldre av det personalet som har vært sammen med barnet den dagen. Er det behov for ytterligere samtaler, skal det skje på telefon eller via nett. Samme barn og voksne i en liten gruppe hele dagen: * 5 barn er sammen i gruppe utendørs, og kun 2 innendørs. * Så mye som mulig av dagen er man utendørs. For de minste barna vil det være mer innetid, enn for de eldste. Måltider: * Hvis været tillater det, foregår formiddagsmaten utendørs. * Ved bordet inne skal det helst praktiseres to meters avstand mellom barna. * De minste spiser innendørs og i puljer, for å kunne overholde reglene om avstand ved bordet Rengjøring: * Leketøy og overflater skal vaskes minst to ganger daglig. Kun noen få leker tilbys barna av gangen, dermed kan personalet skifte til rengjort leketøy flere ganger daglig. * Leker med hår (dukker, bamser) legges midlertidig bort. Ingen barn får ha med leker hjemmefra. (Kilde: Infoskriv til foreldre i Angolaveien barnehage, Kastrup) Vis mer

Mange blir hjemme

I Danmark blir det, som i Norge, diskutert heftig hvorvidt det er for tidlig å åpne barnehager og småskolen. Facebookgruppen “ Mitt barn skal ikke være forsøkskanin for covid-19” har over 40.000 medlemmer i Danmark nå.

Skepsisen merkes godt i institusjonene. I barnehagen der Louis (3) og Vega (1) skulle gått, Angolaveien Vuggestue, har kun 13 av 36 barn møtt opp denne uken, forteller personalet.

STERILISERT: Minst to ganger daglig vaskes alle overflater i barnehagen. Assistent Vera Dörge (21) har måttet stuet bort alle leker med pels eller hår, slik som bamser og dukker. Foto: Annemor Larsen

– Det er klart det tar litt tid å venne seg til denne nye tilværelsen, men jeg synes det har gått ganske greit så langt. Likevel, det er jo vanskelig å forklare ett- og toåringene at de skal holde avstand til hverandre, vedgår Vera Dörge (21) når VG treffer henne ved stengetid.

Hver uke kartlegger barnehagen hvor mange barn som har tenkt å møte. Neste uke regner de med å få ytterligere 4 unger på plass.

les også Maiken W. Nilssen sikker på at hun hadde corona: – Jeg knakk helt sammen

Ulik praksis for skolene

I Danmark er det undervisningsplikt, slik det er i Norge. Det varierer fra kommune til kommune hvordan man møter foreldre som ønsker å fortsette å holde barna hjemme nå.

Øst i Danmark har nabokommunene Næstved og Vordingborg helt ulik praksis. Mens man i Næstved aksepterer valget om å holde barnet hjemme, og legger til rette for hjemmeundervisning, blir det ikke tolerert i Vordingborg kommune, hvor det føres fravær for barnet fra dag én, skriver danske TV2.

Skoleledelsen skal gjøre individuelle vurderinger av elever som er i risikogruppen. VG har vært i kontakt med danske foreldre som holder sine særlig utsatte barn hjemme. De forteller om en god dialog med skolen.

KOKVASK: Etter stenging skures hele barnehagen ned, og alt av tøy vaskes på høy temperatur. Foto: Annemor Larsen

les også Samme bilde i fem land: Over halvparten av coronadødsfall skjer ved institusjoner

Kake og hagehygge

Mens barnehageassistenten Vera har brukt dagen til å sprite leker, synge vaske-hender-sangen og forsøke å få småbarna til å holde avstand til hverandre, har det vært en roligere dag i eneboligen til tobarnsfamilien.

I dag har de bakt kake og lekt sisten i hagen. Savner treåringen barnehagen? Han rister på hodet og sluker fornøyd en kanelbolle.

– Jeg er foreløpig ikke bekymret for mengden sosial stimuli ungene får. Barna mine er så tette i alder at de leker godt sammen, og det er fint å se at de finner veien ut av konflikter selv, nå som de har vært så mye sammen, sier mamma Knudsen, mens hun hjelper minstebarnet bortover plenen med en pekefinger inn i hver lille hånd.

Foto: Annemor Larsen

les også Avlyser sommerleir for barn: – Vi er oppriktig lei oss

Hjelper ved å holde hjemme

I Angolaveien barnehage blir det siste barnet hentet før helgen starter. En pappa haster inn porten og tråkker på gaffatapen på asfalten med påskriften “ Stopp! Hold avstand”. Foreldrene får ikke gå inn i selve barnehagebygget, og må vente på tur før de går inn på lekeplassen for å treffe barnet sitt. Det er åpenbart lagt mye ressurser inn i å holde smitten nede på et minimumsnivå.

STOPP: Foreldre skal holde god avstand og vente på tur til å hente barna på lekeplassen, slik at det ikke er mange der samtidig. Ingen foreldre skal komme inn i barnehagen. Foto: Annemor Larsen

– Myndighetene ser jo på dette med å sende barn tilbake til barnehager og skoler som en viktig del av gjenåpningen av samfunnet. Kjenner du ikke på et ansvar til å bidra til det?, spør VG tobarnsmor Knudsen hjemme.

– Jo, det kan du si, men jeg ser det slik at hvis jeg holder barna hjemme, sånn at personalet får færre barn å passe, bidrar jeg til å lette arbeidsdagen deres og gi dem mer tid til å venne seg til den nye hverdagen. Sånn sett gjør jeg samfunnet en tjeneste, sier Knudsen.

LEKETID: Trine Cramer Knudsen jobbet inntil nylig i barnehage, og er opptatt av å lage et pedagogisk godt opplegg for barna, selv om de er hjemme. Foto: Annemor Larsen

Tilkallingsvikar Juni Jakue (20) i Angolaveien barnehage har kjørt ukens siste kokvask, og er klar for stenging.

– Jo, det er noen utfordringer med denne nye hverdagen. Men det mest krevende av alt er å tilvenne ungene til barnehagen igjen, etter så lang tid hjemme. Å måtte kle på seg selv når foreldrene har gjort det for dem i en måned, er ikke så enkelt, ler hun.

SPRIT: Hver gang et barn har lekt med en kloss, må barnehageassistent Vera Dörge (21) frem med sprit og tørkepapir, før neste barn kan ta i leken. Foto: Annemor Larsen

Publisert: 18.04.20 kl. 20:36 Oppdatert: 18.04.20 kl. 21:11

Mer om Danmark Norge København regler Coronaviruset Rengjøring Smittevern

Fra andre aviser