Frode Bergs advokat: – Tydelig at russerne ønsker en rask avklaring

Vi har ingen reelle muligheter for å få ham hjem før saken er avklart rettslig i Russland, sier Frode Bergs norske advokat.

– Det er slett ikke bare et fengslingsmøte som starter 2. april. Ilja Novikov assistent har vært i møte med dommeren som har satt av 2–3 dager til saken, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG.

Hans russiske forsvarer, Ilja Novikov bekreftet det samme til NTB mandag.

Novikov er i utlandet, men rekker uansett ikke tilbake til den 2. april, men forsøker alle muligheter for å komme tilbake til Moskva.

– Det er tydelig at russerne ønsker en rask avklaring i saken, sier Risnes til VG.

– En rask avklaring er det vi har ønsket oss hele tiden. Det fordi vi ønsker å få han hjem og vi har ingen reelle muligheter for å få ham hjem før saken er avklart rettslig i Russland .

Rettsmøtet 2. april vil handle om varetektsfengslingen, som utløper 5. april. Fra 3. april blir det ført vitner i selve rettssaken, opplyste Novikov til NTB tirsdag.

Den 63 år gamle tidligere norske grenseinspektøren har sittet fengslet siden han ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017. Nylig var spionasjetiltalen klar.

Tiltalen mot Berg kom rett før helgen, etter å ha vært til behandling hos den russiske riksadvokaten. Fristen for å gjøre den klar var 5. juni, og det tyder på at russiske myndigheter ønsker å få fortgang i saken.

FORSVARER: Brynjulf Risnes er Frode Bergs norske advokat. Foto: Ola Haram/VG

Ifølge den russiske etterforskningen mot Berg, skal den nordmannen ha betalt en russisk statsborger 3000 Euro for opplysninger han skal ha skaffet om den russiske nordflåten, på oppdrag fra norsk etterretningstjeneste.

VG er kjent med at russiske myndigheter mener at Berg skal ha formidlet informasjon om hvor de hemmelige opplysningene om russernes marineaktivitet i nordområdene skulle sendes.

Berg har selv innrømmet at han har vært i Russland flere ganger på oppdrag for den norske etterretningstjenesten, men har avvist alle anklager om at han skal ha kjent til, eller deltatt i, noen etterretningsoperasjon.

Kilde: NTB/VG

27.03.19 09:55