LIVSTID: Tidligere sykepleier Niels Högel er dømt til livstid for drapet på 85 pasienter ved sykehuset der han jobbet. Foto: David Hecker / Getty Images Europe

Tysk sykepleier dømt til livstid i fengsel for 85 drap

Den tyske sykepleieren Niels Högel (42), av flere medier kalt «dødsengelen», ble torsdag morgen idømt livstid i fengsel for drapet på 85 pasienter.

Tyskeren ble torsdag morgen gitt den strengeste dødsstraffen som kan gis i det tyske rettssystemet. Det vil blant annet si at en mulig løslatelse etter 15 år – som er vanlig for dødsstraffer i Tyskland – utelukkes.

Det skriver blant annet den tyske avisen DW.com.

Högel var i utgangspunktet siktet for drap på 100 pasienter, og er nå altså dømt for 85 av de. Hans fremgangsmåte skal ha bestått i å gi pasienter hjertestans gjennom overmedisinering, for så å vekke dem til live igjen, dette for å fremstå flink. Dette førte i flere tilfeller til tap av liv.

Högel kalles den verste drapsmannen i tysk fredshistorie.

«Gjenopplivings-Rambo»

Rettssaken, som fant sted i Oldenburg, ble avsluttet onsdag. I sin sluttreplikk benyttet Högel anledningen til å beklage overfor ofrenes venner og familie.

– Jeg vil virkelig beklage til alle involverte for det jeg har utsatt dem for gjennom årene, sa han.

DW siterer også den tyske avisen Bild, som har snakket med en av Högels tidligere kolleger, som forklarer at sykepleieren pleide å «skjøv alle andre vekk når han gjenopplivet folk».

Den samme kollegaen sa også at mindre erfarne leger ved sykehuset var glad for å ha Högel til stede, og at kollegene hans ga ham kallenavnet «gjenopplivings-Rambo», som en referanse til Sylvester Stallones ikoniske actionhelt.

Flere rettssaker

Högel skal ha operert i tidsperioden 2003–2005. Han ble for første gang oppdaget av kollegaer i 2005. Han ble først mistenkt for å ha drept tre personer, men tallet har siden økt drastisk.

I 2015 ble han dømt til livstid for drap på to personer, men ble i 2017 siktet for 90 ytterligere tilfeller. Under etterforskning av saken har politiet gjort prøver på flere lik for å sikre beviser mot Högel. Det mistenkes også at flere av ofrene har blitt kremert, noe som gjør det vanskelig å bevise sykepleierens tilknytning til dødsfallene.

Publisert: 06.06.19 kl. 11:05