expand-left arrow-right HENTES I LAND: Her hentes det som trolig er en av de omkomne i forliset på Donau den 29. mai opp i forbindelse med hevingen av turisbåten.

Ytterligere fire omkomne funnet etter Budapest-forlis

Redningstjenestene i Ungarn er tirsdag morgen i gang med å heve turistbåten «Hableany».

Båten sank etter et sammenstøt med «Viking Sigyn» på Donau i slutten av mai.

Nyhetsbyrået AP melder at det som trolig er fire omkomne har blitt hentet ut. Fire personer er fremdeles savnet.

Det var sent den 29. mai at turistbåten «Hableany» på Donau kantret og sank i løpet av syv sekunder etter et sammenstøt med «Viking Sigyn», som er eid av Torstein Hagens «Viking River Cruises».

Ungarsk politi har tidligere opplyst at den 64 år gamle ukrainske kapteinen på «Viking Sygin» er arrestert og satt i varetekt, mistenkt for å sette andre mennesker i fare før den fatale ulykken.

19 sørkoreanske turister og én ungarer er bekreftet omkommet. Bare syv personer av de 35 som var om bord, overlevde forliset. Blant de savnede er en seks år gammel jente, tillegg til turistbåtens kaptein, skriver NTB.

NTB melder at dykkere hittil ikke har kunnet ta seg inn i turistbåten på grunn av den sterke strømmen i elven etter uker med regn.

I stedet har redningsoperasjonen dreid seg om å forberede båten på heving ved å feste vaiere rundt fartøyet, slik at båten kan bli hevet av en kran.

En talsperson for politiet sa mandag at heiseoperasjonen vil kunne ta seks timer, slik at dykkere skal få tid til å søke etter savnede. Så snart båten kommer opp av vannet vil den bli fraktet bort og undersøkt av politiet.

Selskapet har tidligere i år vært i involvert i flere hendelser. Først med motorstansen i Hustadvika som førte til et massesøksmål. Deretter da «Viking Idun» kolliderte med en oljetanker i Nederland.

Publisert: 11.06.19 kl. 09:39