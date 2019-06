PÅGREPET: Russland mest kjente opposisjonspolitiker, Aleksej Navalnyj, blir her pågrepet av politiet i Moskva onsdag. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Over 500 pågrepet i Moskva i massiv politiaksjon

Mer enn 500 mennesker skal ha blitt pågrepet i Moskva onsdag – i en demonstrasjon for det frie ord og rettssikkerheten etter at gravejournalisten Ivan Golunov ble arrestert.

Blant de pågrepne var den kjente opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Mange ble tvunget inn i politibussene. Det var en massiv politiaksjon mot en demonstrasjon som ikke var godkjent av myndighetene.

513 mennesker ble pågrepet ifølge menneskerettighetsprosjektet «OVD-info». De skriver at politiet forfalsket «bevis» mot journalisten.

Politiet skrev på sin hjemmeside rett før midnatt russisk tid at samtlige pågrepne, bortsett fra fire personer, allerede var løslatt.

Men Navalnyj skriver på Twitter at han regner med å bli dømt til 30 dagers fengsel, «bare nærmere valget». Det er lokalvalg i Moskva den 8. september.

– Men jeg angrer ikke et sekund på at jeg gikk ut på gaten i dag, fastslår korrupsjonsjegeren Navalnyj.

Russiske medier skriver at etterforskningen mot Ivan Golunov er avsluttet. Meduza-journalisten ble løslatt tirsdag. Russlands innenriksminister Vladimir Kolokoltsev kunngjorde løslatelsen og frafallelsen av narkotika-siktelsene. Golunov hevdet at han ble lurt i en felle og deretter banket opp av politiet.

Journalister blir ofte trakassert i Russland, men Golunov-saken har vakt voldsom oppsikt. Derfor samlet folk seg til demonstrasjonen i Moskva onsdag undre parolen «Marsjen for å løslate Ivan Golunov».

Kolokoltsev har sagt at flere polititopper skal få sparken etter det som har skjedd med journalisten.

– Jeg mener rettighetene til enhver borger, uansett yrke, må beskyttes, sa innenriksministeren tirsdag. Politiet er underlagt innenriksministeriet. Bilder viser at også opprørspolitiet OMON deltok i aksjonen mot demonstrantene.

Flere journalister tilknyttet russiske og utenlandske medier var blant de pågrepne onsdag, viser ulike meldinger på Twitter.

Nettsiden govoritmoskva.ru viser fram et dokument som viser at en demonstrant måtte underskriver på at navnet «Ivan Golunov», altså journalisten, var en regjeringsfiendtlig slagord.

