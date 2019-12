PRESIDENT: Donald Trump er USAs 45. president. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Visepresidentens stabssjef angriper Pelosi: – Uholdbart

I forrige uke ble det stemt for å stille Donald Trump for riksrett. Men så stoppet alt foreløpig opp. Det irriterer stadig flere republikanere.

– Hvordan kan du rettferdiggjøre paradokset i å gå fra å si at «dette haster» til «vel, vi får bare vente og se?»

Blant dem som har hisset seg opp over Demokratene, og da særlig lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi, de siste dagene er Marc Short. Søndag ble visepresident Mike Pences stabssjef intervjuet på NBC-programmet «Meet the Press».

Han gikk rett i strupen på den mektige Pelosi. Før han henviste til paradokset, sa han følgende:

STABSSJEF: Marc Short leder staben til visepresident Mike Pence. Foto: Patrick Semansky / AP

– Det er en uholdbart av Pelosi å først si at «denne presidenten er en så klar og umiddelbar fare for verden» at vi i bunn og grunn må se bort ifra hans grunnlovsrettigheter, å tvinge gjennom en rask riksrett, for så å si «vel, vi kommer til å vente med å sende det over til Senatet.»

I mindretall

Det var natt til fredag at det ene av Kongressens to kamre, Representantenes hus, stemte for å stille Donald Trump for riksrett, som bare den tredje presidentene i USAs historie. Bakgrunnen er at Demokratene mener Trump blant annet skal ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden, som kan bli deres presidentkandidat i neste års valg.

LEDER: Demokraten Nancy Pelosi er øverste leder i Representantenes hus. Foto: Thomas Nilsson / VG

Prosessen etter en slik avstemning er at saken sendes over til det andre kammeret, Senatet, som til syvende og sist skal avgjøre saken.

Alt tyder på at i Senatet vil det republikanske flertallet frikjenne presidenten. For at han skal dømmes kreves to tredels flertall. Demokratene har bare 47 av 100 senatorer.

Vil ha rettferdig sak

Men først må altså Nancy Pelosi formelt sende dokumentene fra forrige ukes avstemning over til sine kolleger i Senatet. Det har hun ikke gjort enda, og akkurat nå er det helt i det blå når dette kommer til å skje. Pelosi forsøker å legge press på Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet, for å sørge for å få en rettferdig rettssak.

Hun har sagt hun ikke ønsker å sende saken over før hun vet hvordan han vil legge opp selve rettssaken, slik at hun blant annet har et bedre grunnlag for å finne ut av hvem og hvor mange hun skal sende til Senatet for å presentere deres sak.

Hun håper også å legge press på McConnell til så han skal gå med på å kalle inn flere sentrale vitner han allerede har sagt nei til. McConnell jobber tett med Det hvite hus rundt planleggingen av hvordan saken skal gjennomføres.

Mange demokrater har reagert sterkt på at han offentlig har gitt uttrykk for at han ikke kommer til å være et upartisk jurymedlem, slik eden alle senatorene må avlegge i forkant av en riksrettssak sier de skal være.

Ikke formelt stilt for riksrett enda

Jusprofessor Noah Feldman ved det prestisjetunge Harvard-universitetet sier ifølge New York Times at Donald Trump formelt ikke er stilt for riksrett før Pelosi faktisk sender dokumentene.

Det er også at argument Republikanerne bruker for å få fortgang i prosessen. Senator Roy Blunt ble i går intervjuet på CBS' søndagsprogram «Face the Nation»:

– Jeg mener at speakeren (Pelosi journ.anm.), som har stor makt i mange saker, ikke har makt til å bestemme seg for å ikke sende over det som er den uttrykte viljen til Representantenes hus. De har stemt over to artikler. Nå må de komme for å forsvare disse to artiklene.

De to artiklene de stemte over forrige uke handlet om henholdsvis maktmisbruk, at de mener Trump presset Ukraina, og at Trump hindret Kongressens undersøkelser ved å nekte å samarbeide.

