Eksperter om Trump-stillhet: – Trykker på pause-knappen

Iran har bombet amerikanske baser og anklages for å ha skutt ned et ukrainsk passasjerfly. Likevel tror ekspertene at USA og president Donald Trump foreløpig er fornøyde med å sitte stille i båten.

Da Iran truet med å svare på USAs likvidering av general Qaseem Suleimani, varslet Donald Trump at han hadde utpekt 52 iranske mål han var klar til å aksjonere mot som hevn.

Isteden har USAs svar på Irans hevnangrep mot de amerikanske basene al-Asad vest i Irak og i Erbil nord i landet foreløpig kun vært sanksjoner.

Og i motsetning til sine vestlige allierte i Canada og Storbritannia ser Trump foreløpig ikke ut til å ha tatt stilling til den trolige iranske nedskytingen av et ukrainsk passasjerfly kun timer senere.

Presidenten er kjent for sine direkte Twitter-meldinger i store bokstaver, men så langt har han holdt seg helt i ro etter at nyheten om at flyet trolig er skutt ned kom torsdag kveld.

– Noen kan ha gjort en feil på den andre siden, sa Trump til journalister etter en pressekonferanse torsdag.

– Noen sier det var en mekanisk svikt. Personlig tror jeg ikke det engang er et spørsmål, fortsatte han kryptisk.

– Trykker på pause-knappen

USA- og forsvarsekspert Svein Melby sier til VG at Trump-leiren sannsynligvis ønsker å sette konflikten på vent etter flere dager med høyt spenningsnivå og stor krigsfare.

Derfor er amerikanerne tilbakeholdne med å svare militært på onsdagens angrep, samt med å gå hardt ut mot Iran etter den angivelige nedskytningen av et ukrainsk fly.

– Det virker som om amerikanerne akkurat nå ønsker å tone ting litt ned etter noen fryktelige hektiske dager. Trump setter på pause-knappen på et vis, sier Melby.

– Men, som det er med slike pause-knapper: Det er lett å komme borti den igjen. Og gjør man det, er man fort i gang igjen, legger han til.

Melby får støtte fra professor og USA/Midtøsten-ekspert Jo Jakobsen ved NTNU.

– Den umiddelbare situasjonen, sett fra USA sitt ståsted, er å roe ned. De er nok lettet over at amerikanske soldater ikke ble drept. Hadde det skjedd, ville det vært vanskeligere å komme seg unna et militært svar, sier han.

– Strengt tatt er det egentlig Irans neste steg man venter på nå: Foretar de seg noe mer, hva gjør de, og hvor skjer det?

– Ønsker å nedtrappe

CNN har intervjuet en rekke diplomater og høytstående kilder tett på den amerikanske presidenten, som beskriver timene i Det hvite hus etter det iranske angrepet onsdag.

Det første de ville få bekreftet var om amerikanske statsborgere var drept. En senator som har snakket med Trump sier til CNN at presidenten hadde pekt ut flere militære mål i Iran for et mulig hevnangrep i tilfelle en eneste amerikaner mistet livet.

Isteden skal de som satt i situasjonsrommet ha blitt overrasket over hvor begrenset det iranske angrepet var, og hvor få missiler de benyttet trass i landets enorme arsenal med tusenvis av missiler.

Republikanske folkevalgte har fortalt at presidenten var i «veldig godt humør» og at han så på den begrensede iranske hevnen som en mulighet til å forhandle med dem.

Etter at det ble klart at ingen amerikanere var drept, samt at Iran gjorde det klart via diplomatiske bakkanaler at dette ville være deres eneste svar, skal Trump ha tatt sin endelige beslutning om at svaret skulle være sanksjoner.

– De trakk seg tilbake, nå har vi også trukket oss litt tilbake, sier en høytstående tjenestemann i administrasjonen til CNN.

– Krigsfaren fortsetter

Selv om verken amerikanerne eller iranerne i denne omgang ser ut til å ha unngått en åpen militær konfrontasjon, er faren for at konflikten utvikler seg i den retningen i aller høyeste grad fortsatt tilstede.

De underliggende problemene i forholdet mellom USA og Iran er overhodet ikke løst, påpeker Jakobsen.

– Iran vil i hovedsak to ting: De ønsker sanksjonslette, ettersom sanksjonene har enorm innvirkning på Irans økonomi, og de ønsker å få amerikanerne til å trekke seg ut av viktige land i regionen.

– USA har i hovedsak tre mål: Iran må reversere atomprogrammet sitt kraftigere enn det de forpliktet seg til i atomavtalen, Iran må reversere missil- og rakettprogrammet sitt, og helst trekke seg ut av viktige land i regionen som Irak, Libanon, Syria og Jemen.

– Mange ønsker at de to landene skal gå inn i en diplomatisk prosess for å prøve å løse dette, men når partene har så motstridende interesser er det nesten umulig, sier Jakobsen.

Melby er enig og påpeker at faren for nye tilspissede situasjoner vedvarer så lenge den underliggende konflikten er fastlåst.

Han tror ikke på nye amerikanske militæraksjoner så lenge Iran ikke foretar seg noe, men sier landet har satt seg selv i en vanskelig skvis.

– Spørsmålet er hva som skjer videre med det kjernefysiske programmet til Iran. Der har USA selv skapt seg en situasjon der man fort ender med å måtte ty til militærmakt på et eller annet tidspunkt hvis man ikke finner en diplomatisk løsning, sier Melby.

– På den andre siden har du Iran som kan være en uberegnelig og ikke minst kynisk aktør.

