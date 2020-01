FLYSTYRT: 176 personer omkommet etter flystyrt i Iran.

Ukrainsk passasjerfly styrtet i Iran: Alle om bord har omkommet

Et ukrainsk passasjerfly styrtet tidlig onsdag morgen, like etter avgang fra flyplassen i Teheran. Alle om bord har omkommet.

En etterforskningsgruppe fra de nasjonale luftfartsmyndighetene i Iran har blitt sendt til ulykkesstedet etter at et ukrainsk passasjerfly styrtet i Iran tidlig onsdag morgen, sier talsperson Reza Jafarzadeh ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge Nyhetsbyrået Reuters bekrefter Ukrainas utenriksdepartement at alle om bord på flyet har omkommet.

Det skal ha vært tilsammen 176 passasjerer og ansatte ombord i flyet, ifølge Al Jazeera og AP News. 167 passasjerer og ni ansatte.

Pirhossein Koulivand, leder for de iranske nødetatene, sa like etter flystyrten at redningsarbeidet på stedet var svært vanskelig fordi flyet sto i brann.

– Brannen er så kraftig at det ikke er mye vi får gjort. Vi har 22 ambulanser, fire bussambulanser og et helikopter på stedet, sier han ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået APs journalister har ankommet stedet, og beskriver et stort område med knuste flydeler.

ULYKKESSTEDET: Hjelpeorganisasjonen Røde Halvmåne Iran har lagt ut dette bildet fra ulykkesstedet. Foto: RØDE HALVMÅNE IRAN

Flyet var på vei fra flyplassen Imam Khomeini i Teheran til Kiev, og styrtet ifølge sjefen for Khomeini-flyplassen like etter avgang onsdag morgen. Det skriver det iranske nyhetsbyrået Tasnim. Ifølge al-Jazeera styrtet flyet nær forstaden Parand.

Iransk Røde halvmåne skriver på Twitter at ingen av boligene i området der flyet styrtet har blitt truffet.

Ifølge flyplassens hjemmeside skulle flyvningen med flyselskapet Ukraine International Airlines ta av 05.15, men tok først av 06.12 lokal tid.

Meldingen om styrten kommer bare timer etter Irans angrep på den irakiske militærbasen al-Asad å gjøre, men det er foreløpig ikke kommet meldinger som antyder noen sammenheng.

Nyhetsbyrået ISNA melder at ulykken skal skyldes tekniske problemer.

Boeing skriver på Twitter at de er klar over meldingene om flystyrten, og at de er i ferd med å skaffe mer informasjon.

