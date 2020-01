London Fire Brigade

London: Ikonisk konsertlokale i brann

Brannvesenet jobber hardt for å prøve å redde det de omtaler som en ikonisk nattklubb i Camden i London.

Oppdatert nå nettopp

Åtte brannbiler og rundt 60 brannmenn er sendt ut til brannen, som oppsto under oppussing av konsertlokalet Koko, melder brannvesenet i London på sine hjemmesider.

Ifølge Guardian står en tredjedel av taket i full fyr, mens det jobbes med å redde resten. Brannvesenet ber folk om å unngå området.

Lokalet, som åpnet for første gang i 1900, har vært stengt for oppussing, men skulle etter planen åpnes igjen i 2020. Det er tidligere kjent under navnet The Music Machine and Camden Palace.

Blant stjernene som har opptrådt her, finner vi blant annet Madonna, Prince og Ed Sheeran.

Slik ser bygget ut under oppussingsduken. Bildet er fra 2015. Foto: Ian West / PA Wire

Publisert: 07.01.20 kl. 00:55 Oppdatert: 07.01.20 kl. 01:21

Flere artikler