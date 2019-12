DØDELIG: Vulkanutbruddet på New Zealand har krevd flere menneskeliv. Foto: AP / NTB scanpix

Tallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger

Vulkanutbruddet på New Zealand kostet minst 17 menneskeliv. Dykkere fra politiet søkte lørdag etter de to siste som er savnet.

NTB-AP

Nå nettopp

Seks omkomne ble fredag hentet ut fra White Island av åtte spesialsoldater iført beskyttelsesdrakter og ekstra oksygentilførsel. Etter et fire timer langt søk kunne de fortsatt ikke finne de ytterligere to savnede. Det ble derfor satt i gang søk i vannet lørdag.

Politiet mener en av de savnede ble sett i vannet tirsdag, dagen etter det uventede vulkanutbruddet på øya. Hvor den omkomne skal ligge, er ikke kjent.

Dykkere søkte også i vannet fredag, men søket ble avsluttet på ettermiddagen da værforholdene ble dårlige. Et søkt fra lufta ble avsluttet ved midnatt til lørdag.

FANT SEKS DØDE: Åtte spesialsoldater iført beskyttelsesdrakter og med ekstra oksygentilførsel gikk i land for å forsøke å hente ut de åtte som er antatt omkommet. Foto: AP / NTB scanpix

Båtfører og guide

Inkludert de to savnede som dykkerne søker etter, har vulkanutbruddet krevd 17 menneskeliv.

De seks som ble funnet på øya fredag, er sendt til Auckland for identifisering. Det antas at de er fra Australia.

De to savnede som fortsatt ikke er funnet, antas å være fra New Zealand – en turguide og en båtfører som tok med turistene til øya.

Døde av skadene

47 personer var på øya da utbruddet på White Island skjedde. En av de 15 som er innlagt på sykehus, døde lørdag av skadene. Tilstanden til ti andre betegnes som svært kritisk.

Spesialmedisinske team fra Australia, Storbritannia og USA er sendt til New Zealand for å bistå sykehusene. New Zealand har bestilt store mengder hud for å behandle de skadde.

I tillegg til folk fra Australia og New Zealand, var folk fra Tyskland, Storbritannia, Kina og Malaysia på øya da utbruddet skjedde.

MYE RØYK: Mandagens vulkanutbrudd avbildet fra en båt ved White Island. Utbruddet har krevd mange liv. Foto: AP / NTB scanpix

Publisert: 14.12.19 kl. 09:52

