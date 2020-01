Eriksen Søreide etter Iran-angrepet: Norge fordømmer Irans hevnangrep

Natt til onsdag ble en amerikansk militærbase med norske soldater utsatt for et hevnangrep fra Iran. De norske styrkene trekkes ikke ut av Irak, opplyser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Onsdag ettermiddag møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) pressen etter angrepet på militærbasene i Irak i natt.

Utenriksdepartementet kalte inn Irans ambassade tidligere onsdag, for å fordømme angrepet og be Iran om å bidra til å roe ned situasjonen, opplyser hun.

– Vi jobber sammen med USA og andre allierte og kollisjonspartnere. Både for å ivareta sikkerheten til våre styrker, som er det viktigste for oss, men også for å formidle en tydelig politisk beskjed om hva vi forventer, sier Eriksen Søreide til VG.

Eriksen Søreide mener angrepet kan tolkes som et signal på at heller ikke Iran ønsker en militær konfrontasjon.

– Vi gikk fra dag en ut og sa vi er dypt bekymret for eskaleringen, sier Eriksen Søreide.

Hun opplyser at Utenriksdepartementet også har oppfordret USA til å roe ned.

Norske soldater befinner seg på en av basene som ble utsatt for rakettangrep, men ingen av de norske soldatene ble skadet i angrepet.

Rakettangrepet beskrives som et hevnangrep etter amerikanernes likvidering av landets general Qasem Soleimani.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen opplyste tidligere onsdag til NRK at Norge ikke trekker soldater ut av Irak.

– Oppdraget og kampen mot ISIL er viktig at fortsetter, sier Eriksen Søreide til VG.

Forsvarets talsperson Brynjar Stordal fortalte VG mandag morgen at Forsvaret ble varslet i forkant av angrepet. Men han kunne ikke si noe om det var Iran eller alliert etterretning som står bak.

Nyhetsbyrået Reuters meldte onsdag ettermiddag at Iraks statsminister skal ha fått en advarsel av fra Iran før nattens angreå.

Tidligere onsdag meldte Ekstra Bladet at Danmark trekker en gruppe av sine soldater ut av Irak. Soldatene blir flyttet til Kuwait, i likhet med en gruppe tyske soldater.

