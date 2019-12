VÅT JUL: En mann drar ei tralle med grønnsaker over Markusplassen i dag, julaften. Lille julaften ble det atter en gang oversvømmelser i Venezia. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters

Anslår at vannskader på Markuskirken vil koste 44 millioner

Lille julaften inntraff nok en tidevannsflom i Venezia. Det vil koste mye å reparere byens mest kjente kirke - en viktig del av verdensarven.

Flere tidevannsflommer har skapt store ødeleggelser i Venezia de siste månedene. 12. november ble den høyeste vannstanden på over femti år målt i byen som står på påler. Senere fulgte enda flere oversvømmelser.

Lille julaften ble byen oversvømt atter en gang – selv om dette ikke nådde høyere enn den største tidevannsflommen i november:

Da sto vannstanden på det høyeste 1,87 meter over havet. I kombinasjon med sterke vindkast nådde vannet tidvis enda høyere da det sto på som verst.

– Vi har på det meste hatt to oversvømmelser på 1,4 meter i året. Nå har det vært fem stykker på ett år, sier Alvise Papa ved senteret for tidevann i Venezia til nyhetsbyrået AP.

Hotellene opplever en nedgang i bestillinger på 45 prosent som følge av flommene, skriver The Guardian.













JULAFTEN: Dette bildet er tatt i dag. Vannet på Markusplassen har i hvert fall ikke stoppet disse turistene - som har utstyrt seg med plastgamasjer for å unngå å bli våte når de beundrer kirken i solen.

Høy vannstand forsvinner fort

VG har snakket med Caterina Pepoli, daglig leder i turistbyrået Venice Tours. Hun mener det tegnes et unødig skremmebilde av tidevannsflommene i Venezia overfor turister:

– Man kan få inntrykk av at vannet står godt over en meter over bakken hele tiden – men det stemmer ikke. Når du hører at flommen er på 1,5 meter – når vannet bare 30, maks 50 centimeter opp over gaten. Det er ikke sånn at vi må svømme – vi tar på støvler, forklarer Pepoli.

Hun forklarer at Markusplassen er blant de lavest liggende stedene i byen, og at det er derfor vannet ligger lengst her. Ifølge ABC News fylles plassen med vann når vannstanden er på 80 centimeter over havet - og det trenger inn i kirken på 88 centimeter.

– På mange plasser varer oversvømmelsen bare i et par-tre timer. Folk fra Venezia er vant til dette – det er bare å gå og ta seg en kaffekopp mens det står på.

Hun forteller at turistkontoret deres og andre som har forretninger på gatenivå er dem som faktisk opplever ødeleggelser – sammenlignet med turistene.

– Samtidig kan vi forberede oss, og flytte en del ting opp godt over bakkenivå, sier Pepoli.

Skader for 44 millioner på gammel kirke

Men det betyr ikke at vannet ikke gjør skade – selv om Pepoli mener folk blir unødig skremt av flombildene:

Skadene på eksempelvis Markuskirken er ikke enkle å se med det blotte øyet; Det største problemet med oversvømmelsene er det salte vannet som trenger inn i bygget, og etterlater seg salt som skaper «små eksplosjoner» mellom mosaikk og i mur, og dermed kan forårsake store konstruksjonsskader.

Det forklarer Carlo Alberto Tesserin, vedlikeholdssjef i kirken, til ABC News.

Markuskirken er en viktig del av det historiske Venezia, som inngår i UNESCOs verdensarvliste.

En foreløpig vurdering av hva skadene på den over 900 år gamle kirken kommer til å koste, er ifølge han rundt 5 millioner dollar – rundt 44 millioner norske kroner.

Publisert: 24.12.19 kl. 18:19

