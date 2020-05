DELER UT MUNNBIND: Her deler frivillige i Røde Kors i Spania ut munnbind på en togstasjon i Barcelona tirsdag 14. april. Nå har tiltaket blitt påbudt. Foto: Emilio Morenatti / AP

Spania påbyr munnbind på offentlig transport

Spania gjør som flere andre europeiske land og påbyr munnbind på offentlig transport fra mandag av.

Landet er blant de hardest rammede av coronapandemien, og har hatt portforbud siden 14. mars. Nå er en del av restriksjonene under portforbudet opphevet, og 2. mai kunne befolkningen gå ut for å gå tur og trene, alene eller sammen med andre i husstanden.

Den gradvise åpningen av landet gjør at flere vil ha muligheten til å kunne forlate hjemmet. Men skal man benytte seg av offentlig transport, må man altså dekke til ansiktet.

Myndighetene i Spania vil distribuere 14 millioner munnbind mellom de viktigste transportknutepunktene, kommuner og organisasjoner, som for eksempel Røde Kors.

Sistnevnte har allerede vært til stede på tog- og busstasjoner for å dele ut munnbind til passasjerer før påbudet vart annonsert.

ÅPNER GRADVIS OPP: Her venter en kvinne på toget i Palma de Mallorca 14. april, da spanske myndigheter åpnet for at flere kunne gå tilbake på jobb. Foto: Atienza / EFE

Flere land påbyr tildekking

I Europa har Tyskland, Tsjekkia og Slovakia egne påbud om munnbind på offentlig transport.

Bosnia, Østerrike, Polen, Litauen og Tyrkia påbyr munnbind eller klede som dekker munn og nese på offentlig sted.

I USA anbefaler Centers for Disease Control and Prevention (CDC) befolkningen til å bruke et klede av materialer man har hjemme til å dekke ansiktet for å hindre spredning.

Land, som i likhet med Norge, ikke anbefaler bruk av ansiktsmaske som et generelt smitteverntiltak er Storbritannia og Singapore. Dette anbefaler de for å sikre at helsevesenet har nok smittevernutstyr.

FÅR INSTRUKSJONER: Frivillige i Røde Kors i Spania gir instruksjoner til en passasjer i Barcelona 14. april. Foto: Emilio Morenatti / AP

– Kan gi en falsk trygghet

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere til VG uttalt at de gir råd ut ifra en helhetsvurdering, der de ser på dokumentasjon de har tilgjengelig om effekten av munnbind:

– Ifølge litteratur fra WHO og Det europeiske smittevernbyrået ECDC ser vi at munnbind kan gi en falsk trygghet. Munnbindet kan gjøre at folk ikke følger de andre rådene. for eksempel at de går utendørs selv om de har luftveissymptomer, står tettere opp i andre, eller glemmer at de hadde på seg munnbind og klør seg oftere i ansiktet, sier seksjonsleder for resistens og infeksjonsforebygging i FHI, Hanne-Merete Eriksen- Volle.

TYSKLAND: Også i Tyskland er det påbudt med munnbind på offentlig transport, i butikker og på kjøpesentre. Foto: Martin Meissner / AP

Ifølge WHO anbefaler de å bruke munnbind dersom du hoster eller nyser. Dersom du er frisk, trenger du kun å bruke munnbind dersom du tar vare på en person med påvist smitte.

De understreker at munnbind kun er effektivt som smittevern dersom man også passer på å hyppig vaske hender med såpe eller alkohol.

Publisert: 02.05.20 kl. 19:18

