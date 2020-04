Nord-Koreas diktator Kim Jong-un Foto: KCNA / X02538

Sørkoreansk sikkerhetsrådgiver: – Kim Jong-un er i live og frisk

– Han har oppholdt seg i Wonsan-området siden 13. april, sier sikkerhetsrådgiveren til CNN.

Spekulasjonene svirrer rundt Nord-Koreas diktator Kim Jong-un helsetilstand, etter at han har vært borte fra mediebildet siden 11. april.

CNN meldte tidligere denne uken at Kims tilstand var kritisk etter en hjerteoperasjon.

Men på søndag uttalte Chung-in Moon, øverste sikkerhetsrådgiver til Sør-Koreas president Moon Jae-in, til CNN at Kim Jong-un er «i live og frisk».

– Han har oppholdt seg i Wonsan-området siden 13. april. Ingen mistenkelige bevegelser har blitt oppdaget hittil, sa han til kanalen.

Helseryktene raser

Spekulasjonene startet etter at Kim Jong-un ikke møtte opp på markeringen av fødselsdagen til sin avdøde bestefar, Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung, 15. april.

Natt til lørdag meldte Reuters at et medisinsk team fra Kina er sendt til Nord-Korea. Nord-Korea-eksperter VG har snakket med mener det nå er mer troverdig at han har alvorlige helseproblemer.

– Det kan på dette tidspunktet se ut til at han virkelig har store helseproblemer, og at hans fravær i offentligheten kan være relatert til disse. Han lever et usunt liv, uttalte Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, til VG lørdag kveld.

Samtidig viser satellittbilder fra den nordkoreanske havnebyen Wonsan, et tog som muligens tilhører Kim Jong-un. som har blitt observert både 21. og 23. april. Der skal han ha et luksuriøst feriested. Det meldte Reuters lørdag.

Dette er derimot ikke første gang han forsvinner fra offentligheten- i 2014 var han borte i seks uker. I 2019 var han borte i tre uker.

Tror søsteren vil overta

Nord-Korea har aldri kunngjort hvem som skal lede landet dersom Kim Jong-uns ikke lenger er i stand til å styre. Ekspertene tror Nord-Koreas sjefspropagandist og Kim Jong-uns lillesøster Kim Yo-jong kommer til å overta.

– Men i virkeligheten skal regimet under søsteren Kim Yo-jong være et oligarki, ledet av Kims egen klan og de topp-byråkratiske familiene som er allierte med dem, sa Tikhonov videre.

