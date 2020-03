INNHENTET AV FORTIDEN: Den tidligere SS-vakten Bruno Dey er tiltalt for medvirkning til 5230 drap i kraft av å ha hindret fangene i konsentrasjonsleiren Stutthof å flykte. Foto: MARKUS SCHOLZ / AFP

Tidligere SS-vakt (93) må trosse coronafaren og møte i retten: «Ekstrem risiko for tiltalte»

Domstolen i Hamburg frykter at nok en utsettelse vil bety slutten for rettsprosessen mot den tidligere SS-vakten Bruno Dey (93). Forsvareren ber retten om å sette saken på vent til pandemien er over.

Rettssaken mot den tidligere SS-vakten Bruno Dey (93) skal fortsette på fredag, og tiltalte må møte opp i retten - til tross for den pågående coronavirus-pandemien og at 93-åringen er i en risikoutsatt gruppe på grunn av sin høye alder.

– På grunn av faren for den 93 år gamle tiltalte med svekket helse, har jeg begjært retten om å sette rettssaken på vent inntil pandemien er over, skriver forsvarer Stefan Waterkamp i en e-post til VG.

– Den videre, regulære gjennomføringen av prosessen virker umulig - uten en ekstrem risiko for tiltalte, fortsetter Waterkamp.

Onsdag kveld var det rapportert om 9877 smittede og 26 døde av coronaviruset i Tyskland.

KRITISK: Advokat Stefan Waterkamp er forsvarer for Bruno Dey (93), og er sterkt kritisk til at hans aldrende klient skal tvinges til å møte i retten under den pågående pandemien. Foto: Stian Eisenträger

Ekspressmøte

Domstolen i Hamburg skriver i en pressemelding at det ikke er mulig å gjøre om på tidspunktet for rettsmøtet, fordi man har nådd grensen for avbrytelser i hovedforhandlingene.

– For å beskytte den tiltalte mot infeksjonsrisikoen i den nåværende situasjonen, blir det truffet spesielle forholdsregler i henhold til medisinske anbefalinger, heter det i pressemeldingen.

Dette innebærer blant annet at rettsmøtet fredag skal gjennomføres som et ekspressmøte på cirka ti minutter, og kun med de aller mest nødvendige deltagerne til stede.

– For å holde antall personer i rettssalen så lavt som mulig, vil tilhørere, inkludert pressen, ikke få tilgang under dette rettsmøtet, skriver domstolen i sin pressemelding.

Utspørringen av en sakkyndig som opprinnelig var planlagt fredag blir derfor utsatt.

TEST-SENTER: Tyskland har nærmest lukket grensene til fem naboland blant annet Danmark. Myndighetene advarer mot utenlandsreiser, alle butikker er stengt, og alle sportsarrangementer er avlyst. Restauranter er stengt mellom klokken 18 og 6. Nesten alle delstater har stengt skoler. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Mange forsinkelser

Rettsprosessen mot 93-åringen er allerede er forsinket etter flere utsettelser. Den har også gått fremover med sneglefart: På grunn av tiltaltes høye alder og dårlige helse, har retten måttet begrense hvert rettsmøte til maksimalt to timer, to ganger i uken. Etter den siste utsettelsen, ble det berammet nye rettsmøter frem til midten av mai.

– At rettssaken ikke er gjennomførbar i den aktuelle pandemi-situasjonen, er retten tydeligvis ikke enig i. Da en ny utsettelse vil føre til en komplett ny hovedforhandling, forsøker domstolen nå å redde saken ved å gjennomføre rettsmøtet på fredag, ifølge Waterkamp.

Han understreker at siden myndighetene i Tyskland daglig skjerper tiltakene for å bekjempe spredningen av coronaviruset, er det umulig å si om forholdsreglene retten legger opp til fremdeles vil være gode nok på fredag.

Medvirkning til drap

Bruno Dey er tiltalt for medvirkning til 5230 drap i kraft av å ha stått vakt i tårnet, og dermed bidratt til å hindre flukt, opprør og befrielse av fangene.

Påtalemyndigheten mener han gjennom sin vakttjeneste fra august 1944 til april 1945 bidro til å «støtte de ondskapsfulle og grusomme drapene på spesielt jødiske fanger».

Bruno Dey har gjentatte ganger sagt at han aldri delte nazistenes ideologi. Han nekter straffskyld, og nekter for å ha bidratt til holocaust.

Tidligere i år ble det sterke vitnesbyrdet fra Johan Solberg (97), den siste norske overlevende fangen fra Stutthof, lagt frem som bevis i Stutthof-rettssaken.

Publisert: 18.03.20 kl. 19:39

