Biden vil ha slutt på angrepene: – Det vil bare hjelpe Trump

Joe Biden mener den eneste som tjener på at han og Bernie Sanders angriper hverandre, er president Donald Trump.

– Vi kan ikke la dette bli en valgkamp med negative angrep de neste ukene. Det vil bare hjelpe Donald Trump, sier Biden ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Han og Bernie Sanders står etter den såkalte supertirsdagen igjen som de to største favorittene til å bli demokratenes presidentkandidat til høstens valg.

– Joe og jeg har en veldig forskjellig visjon for dette landet, og vi driver to veldig forskjellige valgkampkampanjer. Mitt håp er at vi i månedene som kommer kan diskutere og debattere forskjellene vi har, sier Sanders ifølge Washington Post.

Heller ikke han ønsker at valgkampen skal preges av personlige angrep.

– Det er det siste dette landet trenger, sier han.

Vant 10 av 14 stater

Biden fikk en elendig start på primærvalget, men etter et stort comeback i South Carolina fikk han støtten fra de tidligere presidentkandidatene Pete Buttigieg, Amy Klobuchar og Beto O’Rourke.

Supertirsdag vant han ti av 14 stater, og leder nå an kampen om å vinne nominasjonsvalget – foran Bernie Sanders.

– Til støttespillerne til Pete, Amy og Beto, dette var også deres seier. Jeg er her for å fortjene deres stemme, skrev Biden på Twitter.

Han har i tillegg fått støtten til Michael Bloomberg, som trakk seg fra nominasjonskampen onsdag.

– Jeg håper dere vil hjelpe meg og sørge for at han blir den neste presidenten, sa Bloomberg til sine supportere hjemme i New York.

– Jeg kan ikke takke deg nok for din støtte, og for ditt arbeid med alt fra våpenreformer til klimaforandringer. Dette er større enn kandidater og politikk. Det handler om å slå Donald Trump, og med din hjelp, vi kan klare det, svarte Biden på Twitter.

– Hadde sett annerledes ut

Mens Michael Bloomberg trakk seg fra nominasjonskampen etter sitt svake resultat supertirsdag, har fortsatt ikke Elizabeth Warren trukket seg tross mange tøffe nederlag.

Warren «vurderer nå om det er riktig å fortsette», skal hennes valgkampanjesjef, Roger Lau, ha skrevet i en e-post til resten av medlemmene av valgkampanjen, skriver Reuters.

– Elizabeth Warren er en utmerket senator, og har drevet en sterk valgkamp. Hun vil ta sin egen avgjørelse, sier Bernie Sanders, etter en telefonsamtale med Warren onsdag.

President Donald Trump tror resultatene supertirsdag ville sett annerledes ut dersom Warren hadde trukket seg, og gitt sin støtte til Sanders.

– Hadde Warren støttet Bernie, ville ting sett annerledes ut nå, sa han onsdag.

