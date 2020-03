VÅKNET: Boris Johnson lytter til sin medisinske sjefrådgiver Sir Patrick Vallance (t.h.). Foto: Frank Augstein / PA Wire

Alvoret har nådd Brexit-land

Boris Johnson er ikke lenger tilbakelent og rolig. Etter at 35 briter er døde som følge av corona-smitte, har den britiske statsministeren nå tatt pandemien på alvor.

Hver eneste dag vil Boris og den britiske regjeringen informere befolkningen i England, Wales, Nord-Irland og Skottland om situasjonen rundt alt som har med coronaviruset å gjøre. Hittil er 35 døde, 14 av dem i løpet av et døgn.

Allerede kan opptil 10.000 briter være smittet av coronaviruset, ifølge den britiske regjeringens medisinske sjefrådgiver, Sir Patrick Vallance.

Han har nå redegjort for hvordan viruset kan komme til å berøre millioner av briter i tiden fremover.

Storbritannia gjør nå som andre land. Innfører regler og offentliggjør tiltak som griper dramatisk inne i folks hverdag.

LONDON: Metropolen med 12 millioner innbyggere har begynt å gå sakte etter at Corona-smitte begynte å spre frykt i Storbritannia. Opp mot 10.000 briter kan allerede være smittet. Foto: Richard Gray / EMPICS Entertainment

Europa er episenteret i pandemien som nå herjer verden. I disse tre landene ble det søndag kveld meldt om et rekordhøye antall dødsfall i løpet av én enkelt dag: Italia, Spania og Frankrike.

I Italia døde 368 mennesker i løpet av én dag, og landet har 1809 bekreftede smittetilfeller, ifølge tall og opplysninger som BBC har innhentet.

Totalt skal flere enn 1800 være døde i Italia og opptil 25.000 være smittet, ifølge opplysninger fra John Hopkins University.

Tilsammen har 288 spanjoler dødd av viruset, og 97 mennesker skal ha mistet livet på én dag. I Frankrike er tallene 29 døde i løpet av ett døgn, av totalt 120 dødsfall.

STENGT: En tysk politimann kontrollerer en bil ved grensen mellom Tyskland og Frankrike. Tyskerne har også stengt grensen til Sveits og Østerrike. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Det er i dag flere mennesker som er smittet i land utenfor Kina, 87.000, mens det i Kina skal være 80.860 som er smittet per mandag 16. mars. Dette ifølge opplysninger fra John Hopkins University, som er gjengitt i den britiske avisen The Guardian.

I samme artikkel trekkes Iran fram som et land som er veldig hardt rammet, og satellittbilder viser at massegraver er gjort klare for ofre. Ifølge offisielle tall er det bekreftet 14.000 smittetilfeller, hvorav 724 skal være døde. Her er det forventet store mørketall.

HARDT RAMMET: Iran er ett av landene som er forventet å få flest ofre for coronaviruset. Bildet viser begravelsen av en av toppene i Revolusjonsgarden, Farzad Tazari, som døde av smitten mandag for en uke siden. Foto: Mahmood Hosseini / Tasnim News Agency

