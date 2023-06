HVAL-SIKRING: Satelittbilder frigjort av det britiske forsvarsdepartementet fredag viser at antall innhegninger har økt mellom april og juni.

Britisk etterretning: Russland med hval-satsing på Krim-halvøya

Siden i fjor sommer har den russiske marinen investert stort i sikring av den russiske marines base i Sevastopol, ifølge britene. Det skal også inkludere hvaler.

Blant sikkerhetsinvesteringene er en nær dobling av antall flytende innhegninger, skriver det britiske forsvarsdepartementet i en oppdatering på sin etterretning. Der er det trolig nebbhvaler som holdes, melder de.

Sevastopol er en havneby på den annekterte Krim-halvøya.

Allerede skal de ha utvidet med minst fire lag med fysiske sperrer ved havneinngangen.

– De siste ukene har det høyst sannsynlig også blitt utvidet med et økt antall trente marine pattedyr, hevder britene.

Les også Hevder Russland bruker spesialtrente delfiner i krigen Satellittbilder frigitt av Maxar skal vise to merder utenfor Sevastopol.

For noen år siden dukket hvithvalen Hvaldimir opp i norske farvann. Han var iført en sele med påskriften «property of St. Petersburg» og et kamera, og fremsto tam for dem han kom i kontakt med. Forskere trodde at den hadde rømt fra den russiske marinen.

Hvilke arbeidsoppgaver Hvaldimir var tiltenkt var ikke åpenbart, men britene skriver fredag at hvithvaler og sel ofte brukes av russerne i arktiske farvann.

I Sevastopol er det derimot nebbhvaler nebbhvaler Nebbhval, også kalt bottlenose eller nordlig nebbhval, er en art i nebbhvalfamilien. (Store norske leksikon)som er aktuelt, hevder det britiske forsvarsdepartementet.

– Russland har trent opp dyr for en rekke type oppdrag, men de som holdes i Sevastopol havn er høyst sannsynlig tenkt å brukes mot fiendtlige dykkere, mener britene.

Ifølge Moscow Times har Russland trent sjøpattedyr i Svartehavet siden de annekterte Krim-halvøya i 2014. Avisen skrev da at russerne jobbet med å utvikle et nytt treningsprogram for delfiner, som skal finne gjenstander under vann.

I 2005 kom flere spesialtrente delfiner fra den amerikanske marinen på avveie i Mexicogolfen.