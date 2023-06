GIKK AMOK MED ØKS: Politiet sperrer av en restaurant i New Zealand etter et angrep sent mandag kveld lokal tid.

New Zealand: Mann gikk til angrep med øks på restauranter

Fire personer er sendt til sykehus etter angrepene, som skjedde på tre ulike kinesiske restauranter.

Politiet mener at samme gjerningsmann står bak, skriver nyhetsbyrået AP.

En restaurantgjest forteller til avisen New Zealand Herald at han satt og spiste middag sammen med en venn da vennen plutselig ble angrepet.

– Jeg var i sjokk. Da jeg skjønte hva som skjedde, prøvde han å gå etter meg. Jeg blokkerte øksen med hånden min. Han prøvde også å gå etter hodet mitt, så jeg blokkerte øksen med hånden min, sier han.

Angrepet skjedde rundt klokken 21 om kvelden lokal tid, i forstaden Albany utenfor Auckland.

En 24 år gammel mann ble pågrepet på et av åstedene, og er siktet i saken. Han møtte i retten tirsdag. Politiet har foreløpig ikke kommet med uttalelser om et mulig motiv i saken.

Ifølge New Zealand Herald skjedde angrepet i et område der flere rimelige restauranter ligger på rekke og rad. Flere restauranter skal ha blitt ødelagt under angrepet.

– Vi hørte noe bråk, men så ikke hva som skjedde før vi kom ut i 21–30.tiden, sier Guang Qing Yin, som eier naborestauranten til en av restaurantene der angrepet skjedde, til avisen.

Sikkerheten i området skal nå skjerpes.

– Jeg forstår at dette var en isolert enkelthendelse, men folk må føle at det er trygt å spise her, sier Ben Yong, som representerer forretningene i området, til avisen.

