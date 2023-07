MØTES I LITAUEN: Jens Stoltenberg tok imot Recep Tayyip Erdogan og Ulf Kristersson i Vilnius mandag ettermiddag.

Tyrkia i møter med EU: Kobler Sveriges vei til Nato med EU-medlemskap

VILNIUS (VG) Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har mandag kveld avbrutt møtet med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Sveriges statsminister Ulf Kristersson, for å møte EU-president Charles Michel.

Erdogan har sagt at Sveriges opptak i NATO er avhengig av forhandlinger om tyrkisk EU-medlemskap. Dette skjedde dagen før Nato-toppmøtet starter i Vilnius.

Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Tyrkias kobling mellom disse to sakene er uvanlig og urimelig. Vis mer

Dagen før Nato-toppmøtet i Vilnius har Erdogan kommet med et nytt og overraskende krav for å slippe Sverige inn i Nato: At forhandlingene om tyrkisk EU-medlemskap gjenopptas.

Mandag ettermiddag hadde Stoltenberg invitert Erdogan og Kristersson til et eget møte for å undersøke om det nå var mulig å få fortgang i Sveriges Nato-medlemskap.

Møtet var avtalt i forrige uke, for å undersøke om den tyrkiske presidenten nå var villig til å anbefale for parlamentet i Tyrkia å endelig godkjenne Sveriges medlemskap.

LANDET: USAs president Joe Biden landet mandag kveld i Vilnius. Han ble ønsket velkommen ved flytrappen av Litauens president Gitanas Nauseda.

Trepartsmøte

Ifølge VGs opplysninger hadde de tre et separat møte på messesenteret i Vilnius, der Natos stats- og regjeringssjefer skal starte sitt formelle toppmøte midt på dagen tirsdag.

Senere på ettermiddagen ble delegasjonene fra de to landene sluppet inn i møtet, før Erdogan tok pause og dro for å møte EU-president Michel.

Den svenske statsministeren var optimistisk før de tre topplederne møttes:

– Vi starter med en diskusjon mellom oss tre. Og så tar vi det derfra, helt enkelt. Det blir en viktig og bra første samtale, tror jeg, sa Ulf Kristersson til Expressen da han kom til toppmøte-arenaen mandag.

Men hans norske kollega Jonas Gahr Støre (Ap) reagerer mandag kveld slik på denne koblingen:

– Vi er blitt vant til at Tyrkia ofte kommer med ulike typer krav tett opp mot slike møter, så jeg velger å si at Sverige fortjener å bli behandlet slik søkere til Nato skal bli behandlet. Det er et sett med kriterier som legges til grunn, og Sverige oppfyller alle kriteriene, sier Støre til NTB.

– Da mener jeg det blir feil å komme med helt nye krav som ligger langt utenfor det når spørsmålet skal avgjøres, fortsetter han.

En talsperson for EU sier at medlemskapsprosessen for Tyrkia må gå sin gang, og at det fra EUs side ikke er rom for å koble den til Sveriges Nato-medlemskap.

Jens Stoltenberg uttalte seg positivt til Tyrkias EU-medlemskap tidligere mandag, etter et møte med Litauens president:

– Jeg støtter Tyrkias ambisjon om å bli med i EU, sa Stoltenberg.

Overrasket

Kravet fra Tyrkia om denne koblingen skal ha kommet helt overraskende på den svenske regjeringen. Det er bare 10 dager siden den svenske statsministeren overlot formannskapet i EU til Spania.

– Først må veien åpnes for et tyrkisk EU-medlemskap, så kan vi åpne for å få Sverige inn i Nato, akkurat som vi gjorde for Finland, sa Erdogan i et TV-intervju før avreise til Vilnius.

Erdogan sa videre at dette kravet ble videreformidlet til USAs president Joe Biden da de to snakket sammen på telefon søndag.

– Jeg vil gjerne understreke en realitet, Tyrkia har ventet ved EUs inngangsdør i 50 år, sa den tyrkiske presidenten.

Forrige onsdag møtte utenriksministrene fra Sverige og Tyrkia med Jens Stoltenberg i Brussel.

Etter møtet sa Stoltenberg at Tyrkia er ennå ikke var klare til å gi grønt lys til Sveriges medlemskap i Nato. Men han la til at det fortsatt burde være mulig å få til en positiv avgjørelse før toppmøtet starter i Vilnius.

– De eneste som har fordel av nye utsettelser er de som vil dele Nato. Nye forsinkelser vil bli ønsket velkommen av terroristorganisasjonen PKK og president Putin, sa Stoltenberg etter dette møtet.