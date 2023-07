TRUSLER: Belgias statsminister Alexander de Croo (i midten), her flankert av Nato-sjef Jens Stoltenberg og den nederlandske statsministeren Mark Rutte.

Ekssoldat arrestert i Norge for trusler mot belgisk statsminister

En belgisk ekssoldat ble fredag pågrepet i Norge, etter å ha kommet med trusler mot den belgiske statsministeren Alexander De Croo.

– Han er pågrepet i Oslo, men saken er ikke Norsk. Det er Belgia som håndterer etterforskningen, sier pressevakt Geir Bøe i Kripos til VG.

Han sier belgisk politi derfor må svare på spørsmål om etterforskningen og hva som skjer videre.

Fredag har flere videoer blitt spredd i sosiale medier der mannen, som ifølge belgiske medier er en tidligere soldat, fester et bilde av De Croo til et tre og skyter mot bildet flere ganger. I en annen video sier ekssoldaten at han er i Norge.

– Han er tidligere militær og sluttet i militæret for en måned siden. I en video viser han at han har et våpen i hånden, og skyter mot et bilde av Belgias statsminister, sier kommunikasjonssjef Eric van Duyse ved den belgiske føderale statsadvokaten til NTB.

Ifølge De Standaard ble det publisert en tekst med trusselvideoene der mannen sier at han vil at regjeringen skal gå, og at det vil bli blodsutgytelser hvis ikke. Han kaller seg en av lederne i en legion som gir hverandre ordre gjennom musikk.

De skriver også at han i en annen video skryter av black metal-artisten Varg Vigernes, som er dømt for drap og kirkebrann i Norge.

Ifølge avisen HLN mistenker påtalemyndigheten i Belgia at mannen har høyreekstremistiske sympatier. Det sier også en talsperson for statsadvokaten til kringkasteren VRT.

Flere belgiske aviser skriver også at han skal ha mistet jobben på grunn av psykiatri. Talsperson Eric Van der Sypt for statsadvokaten sier til VRT at det mistenkes at mannen har psykiske problemer.

Nå ransakes huset hans i Belgia, skriver de.

– Vi leter etter bevis. Dette kan være våpen, ammunisjon, kanskje eksplosiver. Vi tar ingen risiko, sier han, og videre:

– Så må etterforskningen viser i hvilken grad denne terrortrusselen var reell.

HLN skriver også at det har blitt spredd et dokument i sosiale medier der det står at mannen har mistet sikkerhetsklareringen på grunn av flere straffbare forhold. Ifølge dette dokumentet var han del av en MC-klubb.