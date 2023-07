POLITISPERRINGER: I mars ble den norske mannens samboer, en norsk kvinne i 60-årene, funnet i en fryseboks i et hus utenfor Årjäng, drøyt to mil fra den norske grensen.

Mannens forklaring: Derfor lå kvinnen i fryseren

Kvinnen lå død i partnerens fryser i fem år. – Det rant ut i sanden, sier mannens forsvarer Stefan Liliebäck.

Kortversjonen En 55-årig svensk mann har innrømmet å ha lagt sin døde partner i fryseren hjemme i Sverige i fem år etter at hun døde i 2018.

Forsvareren, Stefan Liliebäck, sier at mannen har forklart at han planla å gravlegge kvinnen på sin egen eiendom. Dette ble aldri gjennomført.

Mannen er siktet for likskjending, brudd på gravfreden, og grovt bedrageri. Vis mer

Det skriver den svenske avisen Aftonbladet, som har snakket med forsvareren.

Den mistenkte, en 55 år gammel nordmann, ble innlagt på sykehus i mars. I forbindelse med det ble hans partner, en norsk kvinne i 60-årene, funner død i fryseren i parets hjem i Värmland i Sverige.

Da kvinnens kropp ble funnet, ble mannen pågrepet. Siden har han sittet i varetekt.

I juni ble det klart at svenske myndigheter mener det ikke er bevis for at han har drept sin tidligere samboer i det som er blitt kjent som frysebokssaken.

Ifølge avisen Expressen opprettholder svenske påtalemyndigheter siktelsene om likskjending, brudd på gravfreden og grovt bedrageri.

Men hvordan kvinnen døde er fortsatt ukjent. Etter at obduksjonen var fullført, ble mistanken om drap henlagt. Ifølge mannens forsvarer, advokat Stefan Liliebäck, skal kvinnen ha blitt funnet død i parets seng i januar 2018.

Den mistenkte har selv uttalt at han tror hun døde av kreft.

– Han fant henne død og la henne i fryseren så hun ikke skulle råtne, sier Stefan Liliebäck.

Hvorfor mannen ikke ringte ambulansen da samboeren døde skal være vanskelig å få svar på, fortsetter forsvareren.

BLE FUNNET HER: Kvinnen ble funnet i dette huset i Sverige.

Han sa til lokalavisen NWT, som først rapporterte om forklaringen og som også snakket med forsvarsadvokaten, at mannen og kvinnen delte et ønske om at deres begravelser ikke skulle være knyttet til kirken.

– De ville ikke gravlegges på en offentlig gravplass, men egentlig på gården. Så han la henne i fryseren for å gravlegge henne på eiendommen på et senere tidspunkt, sier Stefan Liliebäck.

– Hvorfor ble hun ikke gravlagt, spør Aftonbladet:

– Det rant ut i sanden. Han har ingen ytterligere forklaring, sier forsvarer Stefan Liliebäck.

Ekteparet bodde tidligere i Norge før de flyttet til Sverige.

Både naboer og kvinnens pårørende reagerte da kvinnen sluttet å bli sett i området.

Hennes pårørende har siden forsøkt å komme i kontakt med henne, men uten hell. For noen år siden ble kvinnen endelig meldt savnet.

