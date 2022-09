PUTIN-TOPPER: T.v. statsminister Mikhail Misjustin sammen med Vladimir Putin, til høyre talsmannen Dmitrij Peskov sammen med Putin.

TV-kanal ringte sønnene til Putin-topper: Nei til å krige

En youtube-kanal ringte opp sønnene til to av Vladimir Putins nærmeste medarbeidere - begge sa nei til å møte til mobilisering. Samtidig vil mange ha råd til hvordan de skal unngå å bli sendt til Ukraina.

Onsdag kunngjorde president Vladimir Putin «delvis mobilisering». Ifølge forsvarsminister Sergej Sjojgu skal det gi 300.000 nye soldater i første omgang - men at det kan bli langt flere etter hvert.

Det var youtube-kanalen «Populjarnaja Politika», som har bånd til den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, som sto for stuntet med sønnene til Putin-talsmannen Dmitrij Peskov og statsminister Mikhail Misjustin.

Det er det uavhengige russiske mediet Mediazona som forteller om hvordan programlederen Dmitrij Nizovtsev og hans folk skal ha ringt rundt på direkten.

YOUTUBE-KANAL: Det var dette programmet onsdag som prøvde å ringe opp sønnene til en rekke toppfolk i Kreml-regimet.

De utga seg for å være ansatte ved det militære registrerings- og vervingskontoret og tilbød disse personene å komme til rekrutteringsstasjonene som en del av mobiliseringen.

Personen som ifølge youtube-kanalen var sønnen til Dmitrij Peskov, Nikolaj (32), nektet å komme til rekrutteringskontoret.

Faren ikke i tvil

– Hvis du vet at jeg er Mr. Peskov, bør du forstå hvorfor det ikke er helt riktig for meg å være der, svarte han og lovte «å løse dette problemet på et annet nivå».

Faren Dmitrij Peskov har kommentert samtalen overfor Telegram-kanalen «Podjom». Han sier at «den semantiske delen» av intervjuet med sønnen er fjernet.

– Jeg er ikke i tvil om hans eneste riktige valg. Og heller ikke han er det, sier Peskov.

TV-TALE: Vladimir Putin kunngjorde delvis mobilisering i en TV-tale onsdag morgen.

Statsminister Mikhail Misjustins sønn heter Aleksej (23). Programlederen spurte om han «ville gå foran», «ikke til fronten» - men melde seg i reserven med tanke på å bli mobilisert i fremtiden.

Misjutins sønn svarte at han for tiden studerer til mastergrad og «ikke har noe ønske om å kjempe ennå».

Ikke politikere

Begge Misjutins sønner, Aleksej og Aleksandr, studerer ved det prestisjefylte Baumann-universitetet i Moskva, skrev «Otkrytije Media» i 2020. Etter det VG forstår, har ikke familien Misjutin kommentert telefonsamtalen på youtube-kanalen.

Det er allerede klart at politikere i parlamentets to kammere ikke kan bli innkalt som soldater, melder RIA Novosti. Det er ikke klart om det også gjelder presidentadministrasjonen, der Dmitrij Peskov, sa han selv i et intervju onsdag. Samme Peskov ønsket onsdag ikke å svare på spørsmål fra reportere om hvorvidt Russlands grenser vil bli stengt for å forhindre at folk rømmer fra mobiliseringen.

PROTESTER: Opprørspolitiet OMON bærer bort en demonstrant i Moskva onsdag kveld.

Det er meldt om fulle fly ut av Russland. De landene som russere kan dra til uten såkalt «utenlandspass», er Kasakhstan, Kirgisistan og Armenia. Flere nettsider har fortalt hvordan man kan unngå å bli innkalt ved mobilisering, mens jurister undrer seg over mye ved ordren fra Kreml.

– Nå er billettene til alle disse landene utsolgt, du vil ikke kunne fly dit de neste tre dagene, sier Anastasia Burakova, grunnlegger av en organisasjon som hjelper folk til å forlate Russland som følge av krigen ifølge Nastojasjtsje Vremja.

Med utenlandspass, men uten visum, kan russere dra til blant annet Tyrkia, Montenegro, Serbia og Aserbajdsjan.

– Forberedt på det verste

Det er foreløpig uklart hvem som blir innkalt nå, men Pavel Tsjikov, leder for organisasjonen «Agora», som hjelper vernepliktige, sier på sin Telegram-side at det trolig først er de som har hatt sin verneplikt og skrevet under på kontrakt om å være reservist, som blir mobilisert først.

– Men hvorfor skal de innkalle 300.000 mann om det er 6.000 som er drept, som Sjojgu sier, spør juristen Aleksej Prjanisjnikov ifølge Nastojasjtsje Vremja.

– Jeg vil forberede meg på det verst mulige scenarioet, at alle menn uansett alder blir nektet å forlate landet, fortsetter juristen.

Krigskommisæren i området Jakutia forteller torsdag at månedslønnen for de mobiliserte blir fra 35.000 kroner i måneden - noe som er langt over en vanlig russisk månedslønn.