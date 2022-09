BOBLER: Dette er det første bildet av det som skal være bobler forårsaket av gasslekkasjen på overflaten av havet utenfor Bornholm.

SVT: Registrert kraftige eksplosjoner ved Nord Stream-ledninger

Svenske SVT melder at seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved Nord Stream-ledningene mandag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er ingen tvil om at dette er eksplosjoner, sier Björn Lund, lektor i seismologi ved Swedish National Seismic Network, SNSN.

En av eksplosjonene hadde en styrke på 2,3, og ble registrert ved hele 30 målestasjoner i Sør-Sverige.

Lund sier til SVT at man tydelig kan se hvordan bølgene spretter fra bunn til overflaten, og er ikke i tvil om at det har vært eksplosjoner.

– Vi hadde til og med en stasjon i Gnosjö som fanget opp dette, sier Björn Lund.

Ikke lenge etter at det ble meldt at trykket har falt i den russiske gassrørledningen Nord Stream 1, varslet svenske Sjöfartsverket at det lekker både i svensk og dansk farvann.

– Ja, vi har fått informasjon om at det lekker på to plasser, både i svensk og i dansk farvann, sa Fredrik Strömbeck i Sjöfartsverket til E24 tidligere mandag.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det oppstått en gasskrise i Europa. Det er mangel på gass som store deler av kontinentet er avhengig av, og prisene på gass har nådd svært høye nivå. Dette har skjedd fordi Russland som et motsvar mot internasjonale sanksjoner mot dem, har strupt leveransene av gass via Nord Stream 1.