BOBLER: Dette er det første bildet av det som skal være bobler forårsaket av gasslekkasjen på overflaten av havet utenfor Bornholm. Fotografert fra ett av det danske forsvarets F-16 fly.

Registrert kraftige eksplosjoner ved Nord Stream-ledninger: − Noen som vet hva de gjør

Svenske, Tyske og Norske geologer melder registrerte kraftige eksplosjoner ved Nord Stream-ledningene mandag. Ifølge det norske ekspertmiljøet Norsar var et skjelv like stort som etter terrorbomben i Oslo i 2011.

LEKKASJER OPPDAGET: Tirsdag morgen ble det bekreftet at det lekker fra gassrørledningeene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

MULIG SABOTASJE: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

DERFOR ER DETTE VIKTIG: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forsker.

Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningen Nord Stream både i svensk og dansk farvann. Både eksperter og myndigheter holder mulighetene åpne for at det kan dreie seg om sabotasje av rørledningen.

Svenske SVT melder at seismologer har registrert to kraftige eksplosjoner mandag - en klokken 02.03 natt til mandag, og den andre klokken 19.04 mandag kveld.

En av eksplosjonene hadde en styrke på 2,3, og ble registrert ved hele 30 målestasjoner i Sør-Sverige.

– Det er ingen tvil om at dette er eksplosjoner, sier Björn Lund, lektor i seismologi ved Swedish National Seismic Network (SNSN) til SVT.

– Veldig alvorlig

Også den norske forskningsstiftelsen Norsar registrerte et skjelv med en størrelse på 2,2 klokken 19:03. De har brukt sine stasjoner på Løten, og Hagfors, som er Sveriges stasjon for å måle atomprøvesprengninger - i tillegg til den tilsvarende stasjonen i Finland.

– Det er en såpass stor eksplosjon at noen som vet hva de gjør har drevet med dette. Det kan ikke ha vært noe som bare skjedde, sier Anne Strømmen Lycke, administrerende direktør i Norsar.

For å sette det i perspektiv, sammenlikner hun eksplosjonen de har registrert med terrorbomben i Oslo i 2011. Hun påpeker samtidig at det er stor forskjell på eksplosjoner under og over vann, blant annet på grunn av at vann demper.

– Den var omtrent like stor, så du kan tenke deg størrelsesordenen, sier Lycke.

Hun sier de er ganske sikre på at dette ikke kan være noe annet enn en eksplosjon, som et jordskjelv.

– Det er veldig alvorlig: Vi så den på Hamar-stasjonen 700 kilometer unna, så det er relativt voldsomme greier.

Norsar har også fanget opp den første eksplosjonen de svenske geologene har sett klokken 02.03, men denne er mye mindre.

Er ikke i tvil

Lund ved Swedish National Seismic Network sier til SVT at man tydelig kan se hvordan bølgene spretter fra bunn til overflaten, og er ikke i tvil om at det har vært eksplosjoner.

– Vi hadde til og med en stasjon i Gnosjö som fanget opp dette, sier Björn Lund.

Den første eksplosjonen ble registrert klokken 02.03 natt til mandag og den andre klokken 19.04 mandag kveld.

Det tyske geologiske forskningssenteret GFZ melder også at en seismograf på Bornholm i Danmark registrerte topper klokken 02:03 og 19.00, trykkfall ble registrert. Det skriver Reuters.

LEKKASJE: Det har oppstått lekkasjer i gassrørledningen Nord Stream 1 i svensk og dansk farvann. Dette er anlegget hvor gassrørledningen kommer i land i Lubmin i Tyskland.

Ingen forvarsel

Advarslene om gasslekkasjene kom fra Sjöfartsverket klokken 13.52 og 20.41 mandag, etter at skip oppdaget bobler på overflaten. SVT skriver at de har fått tak i koordinatene til de målte eksplosjonene, og at de er i samme område som gasslekkasjene ble registrert.

Sist det ble registrert en lignende seismologisk hendelse i området var i 2016. Ifølge Lund er det ikke et område som vanligvis brukes til øvelser av forsvaret.

– Vi får vanligvis informasjon om eksplosjoner som skjer under vann, men noen ganger får vi det ikke. I dette tilfellet har vi ikke mottatt noen informasjon, sier han til kanalen.

Ikke lenge etter at det ble meldt at trykket falt i den russiske gassrørledningen Nord Stream 1, varslet svenske Sjöfartsverket at det lekker både i svensk og dansk farvann.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det oppstått en gasskrise i Europa. Det er mangel på gass som store deler av kontinentet er avhengig av, og prisene på gass har nådd svært høye nivå. Dette har skjedd fordi Russland som et motsvar mot internasjonale sanksjoner mot dem, har strupt leveransene av gass via Nord Stream 1.