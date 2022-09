HAUKER: T.v. president Vladimir Putin, til høyre Igor Girkin - eller Strelkov som han også kalles.

Hauken som mener Putin ikke er tøff nok: − Han var like populær som Putin

Noen demonstrerer mot Vladimir Putins krig. Igor Girkin (51) presser presidenten fra den andre siden. Ekspertene er uenig om hvor stor innflytelse han har.

Daglig legger han ut meldinger og videoer på Telegram som er kritiske til krigen i Ukraina. Ikke fordi han vil stoppe krigen. Nei, han mener at Russland ikke er harde nok i klypa.

– Ukraina lever et fredelig liv. Det må det bli en slutt på, sier Girkin - eller Strelkov som han også kalles - ifølge Pravda.

Og om mobiliseringen - som han har ropt på i månedsvis:

– 300.000 mann er ikke nok. Det må være én million, sier han ifølge nettsiden apn.ru.

NEDSKYTIG: Girkin er siktet for drap i forbindelse med flight MH17 fra Malaysia Airlines 17. juli 2014. 298 mennesker mistet livet da flyet ble skutt ned over de separatistkontrollerte områdene av Ukraina. Bildet er fra pressekonferansen til nederlandske statsadvokaten.

Han sier også at ukrainerne «må utryddes eller legge ned våpnene sine», ifølge Pravda.

Girkin kjempet i sin tide for russerne i Transnistria, utbryterrepublikken i Moldova. Deretter i Tsjetsjenia-krigene. Og han var blant de første russiske soldatene som dro over grensen til Ukraina i 2014. Han ble til og med utnevnt til forsvarsminister i Donetsk, det som i dag heter «folkerepublikken» og som trolig i løpet av kort tid blir annektert av Russland.

– Mer aggressive enn Putin

Veronika Tarnovskaja, dosent ved den økonomiske høyskolen i Lund, mener at Girkin er talsmann for det hun kaller «krigspartiet»:

– Dette er folk i Putins omgivelse som er enda mer aggressiv enn ham selv. Det er selvfølgelig ikke noe offisielt parti, men det er de mest militariserte i Putins omgivelse. De som skriker høyest og kan påvirke Putin, sier hun til VG.

Hun peker blant annet på tidligere president Dmitrij Medvedev, forsvarsminister Sergej Sjojgu og andre generaler.

PRESIDENTER: Dmitrij Medvedev (t.h.) var president da Vladimir Putin etter grunnloven ikke kunne være president i årene 2008–2012. Medvedev var regnet som en liberaler i sin tid, men er den siste tiden stått fram som «hauk» med sine uttalelser.

– Og så har de i Girkin en såkalt «turbopatriot» som kanaliserer deres meninger og intensjoner, fortsetter Tarnovskaja.

– Jeg vet ikke om folkene rundt Putin lytter til Girkin, men han er absolutt kjent og en respektert skikkelse i viktige kretser som det militære og FSB, sier Pål Kolstø, professor ved Universitetet i Oslo.

Russisk «Garibaldi»

– Han ble ekstremt populær da han ledet de pro-russiske separatistene som tok kontroll over Slavjansk og tvillingbyen Kramatorsk i 2014. Hans posisjon kan sammenlignes med den italienske krigshelten Garibaldi på 1800-tallet. En russisk forsker som jeg jobbet sammen med på den tiden, mener at han var like populær som Putin. Putin-regimet kunne selvfølgelig ikke tillate en som konkurrerte med Putin i popularitet, men han er aldri satt på plass - og holder på med sitt.

«FOLKEAVSTEMNING»: Soldater fra «folkerepublikken» Luhansk stiller opp for å stemme om Luhansk skal bli en del av Russland.

– Men han siteres så å si ikke i de Kreml-kontrollerte mediene?

– Det bør ikke bety at han ikke er viktig. Det kan bety at han er så viktig at de ikke tør å slippe ham til. Girkin er uansett stor i sosiale medier.

– Er mobiliseringsordre en seier for Girkin og de andre i «krigspartiet»?

– Etter katastrofen ved Kharkiv skjønte Putin at noe måtte gjøres, som jeg og mange andre tolker det. Enten måtte de trappe ned krigen eller trappe opp. Og skulle de trappe opp, presset mobiliseringen seg fram.

– Girkin har lenge ment at det måtte til ...

– Putin og hans rådgivere har at visst kravet om mobilisering har vært sterk i kretsene rundt Girkin og andre «hauker». Blant disse finnes både yrkesaktive militære og mer «skrivebordsstrateger». Og nå etter at mobiliseringsordren er kommet, mener de at Putin ikke har gått langt nok. De mer realistiske innser at det vil bli problemer å stable på beina så mange som 300.000 mann.

– Putin allerede ekstrem

– Utgjør Girkin og andre på denne fløyen en større fare for Putin-regimet enn et demokratisk opprør?

– Det klarer jeg ikke å svare på, men generelt så avhenger mye av hva som skjer på slagmarken. Om det blir vellykket for russerne, så vil presset fra alle kanter stilne. Særlig fra disse haukene som Girkin. Går det dårlig, så øker presset, sier Kolstø til VG.

Veli-Pekka Tynkkynen, professor ved Aleksanteri-instituttet i Helsingfors, er enig i at det finnes et ytre høyre i det russiske samfunnet som er villig til å gå enda lengre.

– Men fra et vestlig perspektiv kan det vel ikke bli verre enn det er nå. Jeg vet ikke hva som kan være hardere. Jeg ser ikke at disse folkene kan være en fraksjon som kan overta Putins posisjon. Ytre høyre har innflytelse, men de er en del av det samme problemet. Putin er allerede ekstrem, sier professor Tynkkynen til VG.