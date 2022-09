INNRØMMER: Gary Muehlberg har vedgått å ha drept fire kvinner i 1990.

Seriemorder tatt etter DNA-funn

Fire drap på kvinner i St. Louis har vært uoppklart frem til nå.

Myndighetene i St. Louis hadde store nyheter å avsløre på en pressekonferanse mandag. En mann, som allerede soner en livstidsdom, er av påtalemyndigheten tiltalt for fire til nå uoppklarte drap.

I løpet av seks måneder i 1990 forsvant fire kvinner fra sør for St. Louis. Alle ble funnet drept i improviserte containere i området. Alle fire hadde tilknytning til et område for prostitusjon i St Louis, og alle fire var kvalt.

Alle kvinnene var mødre, en ene av dem hadde tre barn.

Etterforskerne trodde drapene hadde samme gjerningsmann, men ingen gjennombrudd kom. Saken ble gjenåpnet i 2008, og sjefetterforsker Jodi Weber sendte gjentatte ganger bevis til DNA-testing i håp om at ny teknologi kunne lede dem til en mistenkt.

I de siste årene har en lang rekke uoppklarte saker blitt løst på grunn av DNA-bevis.

FBI ble koblet inn i saken allerede i 1991, også de jobbet ut fra hypotesen om en seriemorder.

I mars i år fikk man endelig treff. 73 år gamle Gary Muehlberg, som har sittet i fengsel siden 1993. Han har nå tilstått å ha drept kvinnen, skriver St. Louis Post-Dispatch.

Han har i tillegg tilstått ett drap som han ikke er siktet for, dette drapet etterforskes fremdeles.

– Jeg har ventet i 14 år på å få snakket med personen som er ansvarlig for disse drapene. Familiene har ventet mye lenger, sier etterforskningsleder Weber.

Den siktede har fått kreft, og han har sendt Weber et brev hvor han sier han håper han kan gjøre bot for skadene han har gjort.

– Jeg er glad jeg endelig gjorde det riktige. Jeg vet du forstår på et vis. Jeg må leve med hva jeg har gjort, både det gode og det dårlige. Jeg kan ikke lenger flykte fra det, skriver han i brevet hvor han uttrykker anger.

DNA-funnet som felte Muehlberg stammet fra kondomemballasje som ble funnet sammen med det ene offeret, Robyn Mihan, som bare var 18 år gammel da hun ble drept.

Weber intervjuet deretter folk som kjente Muehlberg, som kunne fortelle at han han var en narsissist som trodde han var bedre enn alle andre.