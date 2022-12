ILLERKIRCHBERG: Politiet på åstedet der to jenter ble angrepet mandag morgen.

To tenåringsjenter fraktet til sykehus etter angrep i Tyskland

Jentene på 13 og 14 år er alvorlig skadet, opplyser tysk politi til VG.

Mandag morgen meldte flere tyske medier, inkludert Bild og SWR Aktuell, at to jenter i byen Illerkirchberg sørvest i Tyskland var blitt hardt skadet i et knivangrep.

De to jentene skal ha blitt knivstukket på vei til skolen og senere ha blitt fraktet til sykehus.

Wolfgang Jürgens, en talsperson i politiet i Ulm-Wiblingen, vil i motsetning til tyske medier ikke omtale hendelsen som et knivangrep.

Til VG sier han at de to jentene ble angrepet med en gjenstand. Han er foreløpig tilbakeholden med informasjon, da de fortsatt har avhør igjen.

– Det jeg kan si er at to jenter er alvorlig skadet og tatt til sykehus. De to jentene er 13 og 14 år gamle, sier Jürgens.

Gjerningspersonen flyktet til en bolig i nærheten før han ble pågrepet. Bild omtaler dette som et flyktningsmottak, men dette vil politiet foreløpig ikke bekrefte.

Ifølge SWR Aktuell ble tre personer pågrepet, deriblant den mistenkte gjerningsmannen.

Det er foreløpig uklart om det er en relasjon mellom ofrene og gjerningsmannen. Politiet vet heller ikke om motivet for selve handlingen.

Illerkirchberg ligger rundt 120 kilometer vest for München og 80 kilometer sørøst for Stuttgart i delstaten Baden-Württemberg. Byen har rundt 5000 innbyggere.