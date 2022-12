RAZZIA: Polsk politi slo i sommer til mot 22 barer og utesteder over hele landet.

Mener han ble loppet for 114.000 på bar: Nå kan svindelen være avslørt

Nordmannen våknet opp med en barregning på 114.000 i lomma. Pengene er tapt, men nå har polsk politi slått til mot en storstilt svindel som gir mannen håp om oppreisning.

Nordmannen, som velger å være anonym, fikk i desember et uventet brev fra polske myndigheter.

Der står det at saken han anmeldte i mars 2017 er gjenåpnet. En sak han for lengst hadde gitt opp.

I polske medier leser han at over 500 politimenn fra CBSP (spesialavdelingen for økonomisk kriminalitet) fra mai til oktober i år raidet 22 klubber over hele Polen. 14. oktober ble tre antatte hovedmenn varetektsfengslet i tre måneder.

Hva var bakgrunnen for denne enorme politiaksjonen?

Jo, etter det polske politimyndigheter tror, er tusenvis av utenlandske menn svindlet. De skal ha blitt dopet ned og fått tømt sine kredittkort på natt- og strippeklubber rundt omkring i Polen.

Akkurat slik nordmannen selv mener han ble svindlet på en klubb i Krakow for snart seks år siden.

STOR AKSJON: 500 politimenn fra CBSP (spesialavdelingen for økonomisk kriminalitet) i aksjonen.

– Vondt å ikke bli trodd

– Det var vondt å ikke bli trodd. Å bli sett på som en horebukk som har vært idiot på byen. Det var ingen forståelse for at jeg var blitt svindlet, og jeg skulle liksom bare «ta regningen» og gå videre, sier nordmannen i dag.

Ifølge den polske TV-stasjonen tvn-24 har politiet siden mai i år rullet opp et kriminelt nettverk hvor medlemmene er mistenkt for å ha ranet og svindlet kunder på strippeklubber i Warszawa, Krakow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Sopot, Lublin, Rzeszów, Łódź, Katowice, Bydgoszcz og Zakopane.

Det er pr. i dag 90 fornærmede i saken som nå rulles opp i Polen.

Nordmannen er en av disse, men polske myndigheter frykter store mørketall og sier kanskje flere tusen har vært utsatt for svindelen som skal ha foregått fra 2012.

– Jeg fikk en mail fra statsadvokaten i Wroclav hvor det står at jeg er en fornærmet part i saken og har rett på advokat når saken etter hvert kommer for retten, sier han og fortsetter:

– Det vil være en personlig seier å få se disse kyniske bandittene bli dømt, sier han til VG.

FIKK BREV: Dette er utdrag av brevet nordmannen fikk av den polske statsadvokaten.

Dette er hans historie

Dette er slik nordmannen husker det som skjedde: 2. mars 2017 våkner han opp alene på hotellrommet i Krakow med total blackout fra kvelden før. I en lomme han vanligvis ikke bruker, finner han en rekke kvitteringer. Da han tar en nærmere titt, innser han at han er blitt 114.540 kroner fattigere.

– Jeg våknet fullt påkledd på toppen av sengen og skjønte ingenting, sier han til VG i dag.

Han hadde riktignok vært på en bar i byen dagen før, men sier han ikke husker noe etter at han gikk på toalettet kort tid etter at han ankom stedet med en kollega på ettermiddagen.

Før det husker han at han hadde kjøpt to øl og to drinker til seg selv og kollegaen, i tillegg til å ha drukket to shots han fikk påspandert av to kvinnelige ansatte på klubben. Stedet var strippebar på kveldstid, men ikke på den tiden de var der, ifølge mannen.

Etter toalettbesøket og frem til klokken 10–11 dagen etter er det fullstendig svart.

Planen til nordmannen var bare å ta et par øl på baren før de skulle på middag på en restaurant med andre kolleger rundt 17.45.

Men svippturen innom baren ble langvarig: Det finnes nemlig overvåkningsbilder av mannen der han står ved betalingsterminalen i baren klokken 00.30 og 00.57.

«BILDEBEVISET»: Dette er et overvåkningsbilde som viser nordmannen som taster inn pinkode i betalingsterminalen klokken 00.30. Fordi kameraet var montert i taket var det lett å se hvilken kode som ble tastet inn. Tidspunktet oppe til høyre mener politiet er redigert.

Og det er disse overvåkningsbildene som senere skulle bli et avgjørende bevis for at nordmannen selv sto for den ekstravagante pengebruken; de viste jo at han selv sto ved betalingsterminalen – nøyaktig på det tidspunktet som sto på kvitteringene.

Banken hans avviste refusjonskravet da han kom hjem. Også Finansklagenemnda mente mannen måtte ha stått for pengebruken selv, og avviste klagen hans.

Hans egen forklaring om han var blitt dopet ned mens utestedet hadde tappet kontiene hans, ble ikke tillagt vekt. Heller ikke påstanden om at videoene måtte være manipulert.

Nordmannen kom ingen vei, og de 114.000 kronene var tapt.

ANONYM: Det var i denne baren i Krakow nordmannen ble loppet for 114.000 kroner. Det er lite ved det anonyme inngangspartiet som tyder på at dette var en strippebar på kveldstid. Baren har siden fått ny eier og nytt navn.

Men nå – fem år senere, beskriver polsk politi svindelmetoder som likner det den norske mannen mener seg utsatt for.

Slik skal svindelen skal ha skjedd

Polske medier er fulle av beskrivelser av hva som skal ha foregått:

– Med betalingsterminalene var det mulig å tømme lommeboken til bevisstløse kunder, samt å bruke andre uredelige prosedyrer ved gjennomføring av korttransaksjoner, skriver tvn24, som siterer en pressemelding fra politiet.

«Ofrene fikk psykoaktive stoffer i drinkene sine slik at de senere kunne akseptere regningene for drinker og tjenester på klubbene. Når de våknet, opplevde de ofte at bankkontoene var fullstendig utslettet.», skriver thefirstnews.com.

Ifølge polsk politi skal bakmennene ha tjent «formuer» på enkeltkunder på denne måten.

De beskriver også hvordan svindlerne brukte overvåkningskameraene aktivt.

– Da kunden etterpå innså at han var blitt lurt og anmeldte forholdet til politiet, redigerte gruppens medlemmer overvåkningsvideoene på en slik måte at de beviste at alt ble gjort i samsvar med loven, sier en CBSP-betjent til tvn24.

Det polske spesialpolitiet skal ha beslaglagt tusenvis med overvåkningsbilder der videoer er manipulert. Politiet har også bevis for at ofrenes mobiler er brukt til å manipulere bankkontoene til ofrene, øke den daglige transaksjonsgrensen, øke tersklene for kredittkortoperasjoner og til og med ta opp lån på titusenvis av zloty, ifølge Radiogdansk.pl.

Svindelmafiaen skal ha hatt «hovedkontor» i turistbyen Krakow. En by svært mange nordmenn besøker hvert år, ikke minst fordi en av krigens mest grufulle utryddelsesleirer, Auschwitz/Birkenau ligger der.

POLITISTASJONEN: Her, på denne politistasjonen i Krakow anmeldte nordmannen forholdet i 2017.

Prøvde å ta ut 208.000 til

Kjøpene nordmannen er belastet for er utført med chip og riktig pinkode.

Men flere av hans kredittkort ble også forsøkt belastet med ytterligere 208.372 kroner. Men transaksjonene gikk ikke igjennom på grunn av at kortene ikke hadde samme pinkode som hans andre kort, som ble belastet.

Advokat Christian Baklund førte saken for nordmannen den gang, og forteller til VG at de jobbet mye for å få undersøkt saken i Polen. Men bevisbildet var for dårlig til å komme i mål med teorien om at klienten hans var blitt utsatt for svindel.

På videoene ser du kunden som taster inn sin egen kode på betalingsterminalen. Og tidspunktet vises oppe i et hjørne av videoen.

– Med dette bevisbildet var det veldig lett for banken å avvise min klients krav. Her så man jo at kortkunden selv bruker kortet sitt på det tidspunktet kortet er belastet, sier Baklund til VG.

Så bartenderen tilsette noe

Baklund forteller at han vet at barkunder i Polen er blitt dopet ned tidligere. Han har nemlig sett det, i forbindelse med en sak han førte i 2015 hvor en person var blitt svindlet for 300.000 kroner.

– Den gangen fikk vi faktisk ut et uredigert videoopptak og på opptakene kunne man tydelig se den kvinnelige bartenderen bøye seg ned og tilsette noe i ølglasset før hun serverte offeret. På grunn av den videoen vant vi saken, men det er sjeldent i slike saker, sier han.

Advokaten sier til VG at han har fått beskjed fra polsk påtalemyndighet om at det er igangsatt etterforskning av det konkrete stedet hans klient besøkte. Fordi han anmeldte forholdet i sin tid, er han en av de fornærmede i saken og kan bli innkalt som vitne når saken kommer for retten.

Dette svarer banken

Baklund har varslet Nordea, som var nordmannens bankforbindelse, om at det nå pågår ny etterforskning i Polen om saken hans klient varslet inn i 2017.

VG har forelagt Nordea en rekke spørsmål om saken, men de svarer at de ikke kommenterer konkrete kundeforhold.

«Generelt kan vi si at Nordea vurderer hver enkelt av denne type svindelsaker individuelt og at Nordea følger retts- og nemndpraksis i sin klagebehandling. Nye omstendigheter etter en klagesak er avgjort kan medføre at Nordea gjør en ny vurdering av saken, men det beror på hva de nye forholdene består i og om de endrer ansvarsforholdet i saken», skriver Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Nordea i en e-post til VG.