Sikkerhetssituasjonen ved atomkraftverket i Zaporizjzja er svært alvorlig, advarer leder Rafael Grossi i Det internasjonale atomenergibyrået etter at to landminer har gått av nære kraftverket.

IAEA: Atomkraftverket i Zaporizjzja lever på lånt tid

IAEA har gjentatte ganger uttrykt bekymring for sikkerheten ved det som er Europas største atomkraftverk. Russiske styrker tok kontrollen over kraftverket, som ligger sør i Ukraina, i mars i fjor.

– Vi lever på lånt tid når det kommer til atomsikkerheten ved Zaporizjzja-kraftverket, sier Grossi i en uttalelse.

– Med mindre vi tar grep for å beskytte kraftverket, vil vi før eller siden gå tomme for flaks, med potensielt alvorlige konsekvenser for menneskers helse og for miljøet, legger han til.

To landminer har gått av utenfor gjerdet som omringer kraftverket, ifølge uttalelsen. Det er uklart hva som forårsaket eksplosjonene, som fant sted henholdsvis 8. og 12. april.

Grossi møtte høytstående russiske representanter i Kaliningrad forrige uke for å diskutere en plan for sikkerheten ved kraftverket. I forkant hadde han møtt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

IAEA-sjefen slår torsdag også alarm om at kraftverket støtter seg på kun én kraftlinje som fortsatt fungerer, noe som utgjør en «betydelig risiko» for sikkerheten. En reservelinje som ble skadd 1. mars, er fortsatt ikke reparert, ifølge IAEA.

I tillegg er bemanningssituasjonen ved kraftverket stadig «kompleks og utfordrende», delvis på grunn av mangel på arbeidskraft, ifølge FN-organet.