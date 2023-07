I Kyiv drar

innbyggerne

på fest. Soldater

ved fronten

reagerer.

KRIGEN I UKRAINA

Fest og frykt i Kyiv

KYIV (VG) De er på flukt fra virkeligheten.

En masse av mennesker står tett i tett på dansegulvet, opplyst av rødt og gult blinkende lys. Bassen fra den repetitive musikken dunker i kroppen.

Akkurat nå, akkurat her, virker krigen i Ukraina langt unna.

Men den er alltid der, for nå har også den ukrainske offensiven startet.

Ukrainske soldater går nå inn i det som kan bli det største militæret slaget siden andre verdenskrig.

– Jeg tenker mye på det. De kjemper i øst og kjemper for våre liv. De kjemper for at vi kan fortsette vårt vanlige liv.

20 år gamle Liza har reist fra byen Vinnytsia for å dra på rave i Kyiv.

Håpet er å få fri fra hverdagen og krigen.

Fulle festdeltagere tripper rundt Liza, unge menn og kvinner.

Men flere av dem beskriver paradokset de nå lever i, hvordan hovedstaden Kyiv på overflaten virker fredelig og rolig, men at de konstant lever under en trussel om russiske missilangrep.

Krigen gjør sterkt inntrykk på Liza.

– Jeg gråter fem ganger om dagen.

VG er til stede i Kyiv for å møte menneskene som nå lever i en hverdag av krig.

Unmute video

Flere ukrainske soldater har kritisert at livet i hovedstaden virker altfor enkelt, at de ikke lenger kjenner like mye på hvordan krigen faktisk er.

Frustrasjonen bikket for noen uker siden over for den kjente ukrainske soldaten Roman Trokhymets.

Han publiserer en video på Instagram. Der går han rundt i Kyiv og viser hverdagslivet i hovedstaden.

Han har noen få dager fri fra frontlinjen.

«I dag liker jeg ikke menneskene i Kyiv. Her er alt for bekymringsløst. Det er en syk kontrast».

Teksten fortsetter med:

«Jeg gikk rundt og lette etter motivasjon. Hvorfor skal jeg reise tilbake til helvete igjen ... for å ofre alt jeg har. Jeg kan like gjerne ikke dra noe sted».

Men på ravefesten er ikke Liza enig i kritikken.

– Jeg er ikke enig i at vi har glemt krigen. Vi har luftangrep og vinduene sprenges ut. Og jeg donerer penger og gjør det jeg kan.

På dagtid er

bylivet livlig. Mens restaurantene

fylles opp. Så åpner

barene.

En fredag kveld hvor VG rusler rundt i Kyiv, er det fullt liv ute. Drinkene går ned på høykant av kvinner i korte skjørt og menn i trange skjorter.

Men utenfor en av barene står det en gruppe menn. To politimenn med hvert sitt automatvåpen passer på der to soldater har stoppet noen tilfeldige menn.

En av festdeltakerne får en hvit lapp i hånden, et bevis på at nå må møte opp til et mobiliseringskontor, at han fra der kan bli sendt til frontlinjen.

Det er en ukrainsk taktikk som også har fått bred kritikk, for hver en mann kan nå bli revet ut av hverdagen og sendt rett til krigen.

Unmute video

I slutten av mai skapte en video av McDonalds i Kyiv voldsom debatt på sosiale medier. Den var full av liv og mennesker som var ute for en rask matbit.

Kommentarfeltet eksploderte.

«Hvorfor er ikke disse unge menneskene på frontlinjen og kjemper», skriver en.

«Jeg trodde det var en krig som pågikk», skriver en annen. Så følger en amerikaner opp «Dette er våre skattepenger som blir brukt».

En annen amerikaner skriver «for et land som blir «invadert» så virker de virkelig upåvirket».

Mens andre hyllet at hverdagen gikk videre.

Men det er også detaljer som ikke er så synlige:

At majoriteten av menneskene i videoen – og i gatene av Kyiv – er kvinner, fordi så mange av mennene er på frontlinjen og kriger.

Eller at de nattlige russiske missilangrepene gjør mange så urolige at de knapt klarer å sove om nettene.

Og det er nettopp dette som også irriterer mange av innbyggerne i hovedstaden:

At til tross for at krigen ikke lenger er så synlig i Kyiv, er frykten alltid konstant.

Ingen vet

hva nettene

bringer. På dagen

våkner

byen til liv. Men krigen

er aldri langt

unna.

Knust glass fyller barnesykehuset i Kyiv, mens naboer rydder og koster.

Utenfor står det gravlys, bamser og bilder av to kvinner, og en 9 år gammel jente som ble drept i et missilangrep.

De tre forsøkte å nå et bomberom på sykehuset. Det viste seg å være stengt.

– Huset mitt ristet. Så stor var eksplosjonen, sier Yelena.

Hun er nabo til sykehuset i Kyiv som ble truffet av et missil 1. juni.

For de siste ukene har Russland i økende grad pøst på med missiler og droner inn mot hovedstaden.

Like ved smeller det når et vindu slår opp. Yelena skvetter til.

– Alle er livredde for høye lyder, sier hun.

De har fått en ny allmennkunnskap i Ukraina nå. Jo flere vegger mellom deg og omgivelsene, jo tryggere. Derfor sover mange nå i gangen av leiligheten, på badet eller i kjelleren.

Alt for å unngå å bli et tall i den dystre statistikken.

Legen Volodymyr (29) står omgitt av knust interiør. Et bilde av en baby ligger på gulvet, i et hav av knust glass.

– En jente ble drept her. Hun gikk på samme skole som min datter.

Datteren hans, Oleksandra (6) har på seg en ansiktsmaske der hun sleper på en del av taket som skal ryddes bort.

– Som lege, og mann, har jeg ikke mulighet til å forlate landet. Vi må hjelpe til der vi kan.

– Når vi legger oss, starter gjerne flyalarmen. Da går vi på Telegram for å forsøke å finne ut hva som skjer, og søker dekning i et bomberom eller i gangen.

– Livet går videre. Uansett.

Det glinser i musklene til Damian (27).

Sommeren har virkelig festet grep om Kyiv. Innbyggerne bruker tiden på stranden, gatekafeer eller på den legendariske «Hydropark».

Det er en utendørs gym bygd av gammelt skrotmetall fra 60-tallet. Den tilbyr et etterlengtet avbrekk fra krigen.

Damian tar knebøy med en metallstang, hvor to dekk er påsveiset for å gi mer vekt.

Slik tilbringer han hverdagene.

Men nettene er langt mer dramatiske.

– Vi vet aldri hvor det er trygt.

Damian jobber i luftforsvaret, forteller han. Han er med i det store lappeteppet av soldater som jobber med å skyte ned russiske droner og missiler som blir skutt innover Ukraina.

– Vi ser på radaren for å finne ut hva det er, så skyter vi det ned, forteller majoren.

Ukraina har fått et avansert luftforsvar, og bruker blant annet norske NASAMS. Men når de skyter ned en missil, styrter vrakdelene mot bakken.

– De havner ikke alltid der vi ønsker, så det kan være at de treffer tilfeldige personer.

Så fortsetter han å løfte vekter.

I skyggen av et tre er 51 år gamle Olga i full sving.

– Det er et fint sted for oss å få litt energi. Og å holde på figuren, sier hun og ler.

Hun sier at det er viktig å holde moralen oppe nå som krigen har pågått så lenge.

– Vi må være mer positive, det er for mange som har gitt opp. Vi må ha troen på en seier. Hvis vi blir deprimerte, hva vil så kunne skje?

Samtidig preger krigen også henne.

– Jeg føler hele tiden på et mørke i meg, for vi vet ikke når og hvor neste eksplosjon vil finne sted.

Så fortsetter hun med økten.

Like bortenfor slapper Olena (31) og Alina (30) av på stranden. Elven Dnipro er Europas fjerde lengste.

– Vi liker Ukraina. Vi liker Kyiv. Men det er litt skummelt, vi er nervøse nå.

De to kvinnene sier livet går utover helsen deres. Om nettene sover de knapt, kanskje bare to eller tre timer.

Så må de opp og komme seg på jobb, for det er også en motstandskamp mot Russland å vise at de ikke lar seg knekke.

– Vi forsøker å smile. På overflaten virker livet her vanlig, men i virkeligheten er det farlig. Dette er vår nye virkelighet.

– De siste ukene er livet i Kyiv blitt beskrevet som for normalt, at dere ikke føler krigen lenger?

– Dette er ikke normalt, vi sover ikke om nettene. Det er som tortur. Det er ikke så ille som på frontlinjen, men dette er også ille, sier Olena.

På stranden spiller noen eldre menn kort, mens andre er ute og bader.

– Hver dag tenker vi på døden. Vi forsøker å ha et normalt liv. Hvis ikke vil vi bli gale.

Den ukrainske soldaten Roman skriver på melding til VG at at det han kjemper for er at kvinner og barn skal kunne leve et normalt liv.

– Jeg vil ikke snakke om dem som later som at krigen ikke finnes. Russland ønsker å ødelegge landet vårt. Vi må fortsette å leve på tross av det.

Han har tilbragt månedsvis langs frontlinjen.

– Men de må tenke på hvor vanskelig det er for oss på fronten. Det har en stor kostnad for å holde de store byene trygge og uberørte av krigen.

– Så lenge de forstår det, har jeg ikke noen problemer med at folk lever sine liv.

Tilbake på festen utenfor Kyiv. Her dunker musikken fremdeles.

– Dette er mitt første rave på lang tid. Jeg jobber med barn og da blir jeg helt utslitt, så det er viktig å klare å koble av litt, sier Liza.

Det nærmer seg slutten av kvelden. Portforbudet trer i kraft ved midnatt, for da starter jakten på russiske infiltratører.

Da må festen være slutt.

Kun timer senere går flyalarmen på nytt i Kyiv. Innbyggerne i millionbyen må søke tilflukt.

Virkeligheten innhentet dem på nytt.

Rita Burkovska bidro i felt til denne artikkelen.